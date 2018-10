Ronaldovi sponzori zabrinuti zbog optužbi za silovanje

Američki proizvođač sportske opreme Nike i kompanija EA Sports, koja se bavi kreiranjem kompjuterskih igara, koji se nalaze među sponzorima portugalskog fudbalera Kristijana Ronalda, izrazili su zabrinutost zbog optužbe za silovanje iz 2009. godine i obnovljene istrage u tom slučaju, prenosi agencija AP.

Portugalac je optužbe 34-godišnje bivše američke učiteljice Katrin Majorge odbacio, poslavši poruku preko svog Twitter profila da je "njegova savjest mirna i da će mirno čekati rezultate bilo kakve istrage".

My clear conscious will thereby allow me to await with tranquillity the results of any and all investigations.