Bivši fudbaler Mančester junajteda, Vejn Runi, pričao je za Sky Sports o svom drugom boravku u Evertonu. Napadač, koji je prve fudbalske korake napravio u klubu iz Liverpula, kazao je da je za njegov odlazak ovog ljeta najzaslužniji prvi čovjek "karamela", Farad Moširi.

"Što se mog odlaska iz Evertona tiče, mislim da je to bila odluka vlasnika. On je znao kolika mi je plata i želio je da oslobodi novac. Otišao sam do Olerdajsa i pitao ga: "Hej, šta se dešava? Ja nijesam više klinac. Da li me želite ili ne?‘ Mislim da on nije znao mnogo o tome. Rekao je da bi vlasnik želio da sljedeće godine ne igram toliko, ali i da se on ne slaže sa tim. Mislim da je on bio iskren prema meni“, objasnio je Runi.

Runi je prve fudbalske korake napravio u timu sa Gudison parka. Između dva boravka u Evertonu, igrao je za Mančester junajted. Postao je nabolji strijelac u istoriji kluba.

"Nije bilo lako napustiti Junajted, ali tamo nijesam igrao i radovao sam se povratku u Everton. Želio sam da pomognem Evertonu da osvoji prvi trofej od 1995. godine, ali nažalost nijesam uspio da ostvarim taj san i bio sam razočaran načinom na koji se sve odigralo. Želio sam da završim karijeru u Evertonu i da pomognem timu da postavi temelje za uspjehe u budućnosti“, rekao je Runi.

Bivši kapiten engleske reprezentacije od ove sezone nastupa za DC Junajted. U 13 mečeva ima četiri gola i šest asistencija.

"Ništa na početku nijesam znao o Vašingtonu i mom prelasku tamo, saznao sam o tome u novinama", kazao je Runi.

