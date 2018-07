Runi pogodio i izišao krvav sa terena

Fudbalska ikona Vejn Runi uspio je da se u četvrtom nastrupu u MLS ligi upiše u stirijelce. Sjajni engleski napadač je postigao gol u pobjedi svog Di Si Junajteda protiv Kolorada (2:1).

Runi je u debiju za vašington bio asistent u pobjedi nad Vankuverom (3:1).

No, uprkos pobjedi i golu nije sve išlo glatko za Runija, koji je kapiten Vašingtona, pošto je u siudaru s advojicom suparničkih igrača slomio nos.

I'm proud to say this that this man was the first footballer I started idolising. White Pele. Miss you @WayneRooney. pic.twitter.com/ex2GVCc7GW