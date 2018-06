Ruska dominacija u američkoj prijestonici

Najznačajniji trofej u hokeju, Kup Stenli prvi put u istoriji podigao je ruski kapiten jednog tima - Aleksandar Ovečkin je Vašington predvodio do pobjede u NHL ligi ove sezone.

Sjajni 32-godišnji Rus je imao sezonu za pamćenje i izjednačio je rekord legendarnog Kanađanina Vejna Greckog, pošto je bio najbolji strijelac regularnog dijela i najkorisniji igrač - MVP, Ovečkin je dobio priznanje MVP i u plej-ofu, Trofej Kon Smajt

Kapitalsi su u finalnoj seriji dobili Las Vegas sa 4:1, a sinoć je sve riješio pobjedom od 4:3 u svojoj dvorani.

Ovečkin, najpopularniji hokejaš svijeta prema istraživanju ESPN-a, je u finalnoj seriji sakupio 27 poena - 12 asistencija i 15 golova i rekorder je Vašingtona po broju golova u plej-ofu.

Ipak, priznanje za najboljeg strijelca u plej-ofu pripalo je Ovečkinovom šest godina mlađem zemljaku Jevgeniju Kuznjecovu, koji je sakupio 32 poena, 12 golova i 20 asistencija. Kuznjecov je jedini igrač u istoriji koji nije dobio Trofej Kon Smajt a imao je najviše rezultativnih akcija u plej-ofu, iako je u istoriji samo njegov zemljak i imenjak Maljkin iz pitsburških Pingvina imao bolji učinak u plej-ofu - 36 golova i asistencija 2009. godine.

Koliku popularnost uživa Ovečkin, prvi pik na draftu 2014. godine, i prvi hokejaš koji je potpisao ugobvor od 100 miliona dolara, potvrđuje podatak da mu je čestitku uputila FK Barselona, ali američki predsjednik.

Congratulations to the Washington Capitals on their GREAT play and winning the Stanley Cup Championship. Alex Ovechkin, the team captain, was spectacular - a true Superstar! D.C. is popping, in many ways. What a time!