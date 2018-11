Ruska misija: Mogu li „plavi” i do prve pobjede na strani?

Koliko je teško crnogorskim klubovima da stižu širom Evrope, košarkaši Budućnost Volija su najbolje osjetili pred duel 8. kola Evrolige sa Himkijem.

U želji da imaju samo jedan let, u upravi šampiona ABA lige su odavno odlučili da lete iz Tivta, ali je nevrijeme sve poremetilo. Avion „Aeroflota” nije ni mogao da sleti na tivatski aerodrom, zbog čega su se Podgoričani vratili odakle su došli i iz Golubovaca odletjeli u 16 časova i 55 minuta, četiri sata kasnije nego što je planirano.

Doduše, još su i dobro prošli, jer je put Tivat - Budva nekoliko sati nakon njihovog prolaska zatvoren za saobraćaj zbog velikih padavina...

Uoči večerašnjeg meča u Podmoskovlju (18 časova), ruski vicešampion i „plavi” su izjednačeni na tabeli, sa skorom 1:6.

Ako za Podgoričane i nije iznenađenje što su se upisali tek u prošlom kolu protiv Baskonije, onda je šest poraza prošlogodišnjeg četvrtfinaliste Evrolige, uz trijumf kod kuće protiv Gran Kanarije, daleko ispod plana kluba koji prošle sezone imao budžet 22,7 miliona eura, što se u Rusiji zvanično saopštava. Poređenja radi, budžet Budućnosti ove sezone je oko pet miliona.

- Znamo da su nezgodna ekipa, jaka, sa dosta odličnih pojedinaca, sa Švedom kao liderom. Ne znam hoće li on igrati, ali sa njim ili bez njega su neugodna ekipa i moramo što spremnije da dočekamo meč - kaže bek Podgoričana Petar Popović.

U posljednjem porazu u Evroligi, Himki (za koji nastupa i bivši igrač Budućnosti Di Bost) je bez Šveda u gostima namučio prvaka Evrope, Real, ali je poražen 79:74. Na tom meču je ruski tim pokazao da zna da bude nezgodan i bez svoje prve „violine”.

- Iskreno, očekivao sam da će ih Real lako dobiti pošto su igrali bez Šveda, ali nije bilo tako. Real se, bukvalno, mučio do posljednja tri-četiri minuta. Sa njim ili bez njega, naš pristup će biti isti - dodao je Popović.

Iako opterećena povredama visokih igrača (Zoran Nikolić i Aleksa Ilić), Budućnost meč sa Himkijem dočekuje u znatno boljem raspoloženju nego pretprošle sedmice. Tri vezane pobjede, protiv Mornara i Partizana u ABA ligi, te Baskonije u Evroligi, potvrda su bolje forme tima Aleksandra Džikića.

- Nakon teškog perioda malo smo se „digli“ i dobili tri uzastopne utakmice. Sada nam je i samopouzdanje veće, što ćemo pokazati na narednim utakmicama. Već se vidi da igramo mnogo bolje i da bolje izgledamo na terenu. Ista smo ekipa s početka sezone, samo što psihički nije lako igrati kad se vežu porazi, naročito na domaćem terenu - zaključio je Popović.

Duel sa Himkijem biće uvertira za spektakl u „Morači”, gdje u petak gostuje gigant iz Moskve, CSKA.

Koti Klark: Ušli smo u ritam

Jedini igrač Budućnosti koji je igrao u Rusiji, i to u dva kluba, Uniksu i Avtodoru, koji je prije tri dana poražen od Himkija u VTB ligi (85:77), je Amerikanac Koti Klark, koji je dobrom upoznat za večerašnjim rivalom “plavih”.

- Himki je talentovana ekipa ove sezone, imaju novu grupu igrača. To što će, možda, Himkiju faliti neki igrači može biti dobra, a može biti loša stvar po nas. Utakmica može da pođe u oba pravca, nikad se ne zna. Kad je Šved u ekipi, nekad igraju sjajno i pobjeđuju zahvaljujući njegovim odličnim igrama, ali nekad i gube sa njim. U svakom slučaju, mi ćemo gledati da uradimo sve što je do nas da pokušamo da pobijedimo. Moraćemo da se borimo od početka do kraja - rekao je Koti Klark, sa prosjekom od šest poena, 4,7 skokova i 1,4 ukradene lopte po meču u ovoj sezoni Evrlige.

Koti ističe da pobjede “uvijek pomažu ekipi, da su uvijek značajne za samopouzdanje”.

- Ali, mi moramo da pronađemo sebe i kad gubimo, da ispravljamo stvari koje nisu bile dobre. To i radimo, sada daje rezultate. Što više budemo pobjeđivali, sve će više rasti samopouzdanje, igraćemo sve bolje i bolje. Sada smo ušli u ritam, to je najbolja stvar - dodao je Klark, koji je u posljednjih nekoliko mečeva izgubio mjesto u startnoj postavi, koje je zauzeo kapiten Suad Šehović.

