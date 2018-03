Ruski as brutalno nokautirao Britanca: Povetkin moćan i sa 38 godina

Aleksandar Povetkin, nekadašnji šampion svijeta u teškoj kategoriji u verziji WBA, još je moćan iako ima 38 godina.

U glavnoj uvodnoj borbi pred meč Džošua - Parker, ruski teškaš brutalno je nokautirao Britanca Dejvida Prajsa.

Povetkin je uknjižio 34. pobjedu u karijeri, u kojoj ima samo jedan poraz, i to od Vladimira Klička.

Povetkin absolutley destroys David Price in the fifth round. Brutal left hook KO. pic.twitter.com/Vi9HNo83RQ