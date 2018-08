Salah i dalje u sukobu sa čelnicima fudbalskog saveza

Egipatski fudbaler Mohamed Salah optužio je čelnike Fudbalskog saveza Egipta da ignorišu njegove žalbe o nedozvoljenoj upotrebi njegovih fotografija.

Salah je duže od mjesec dana u svađi sa čelnicima Saveza, bilo je tenzija tokom Svjetskog prvenstva u Rusiji, zbog čega brojni mediji spekulišu da bi najbolji strijelac Premijer lige iz prošle sezone mogao da završi reprezentativnu karijeru.

"Normalno je da Savez nastoji da riješi probleme svojih fudbalera kako bi se oni osjećali prijatno. Ali, ono što vidim je potpuno suprotno", naveo je Salah na Tviteru.

"Da li je normalno da se moje poruke i poruke mog advokata ignorišu. Ne znam zbog čega se sve ovo dešava? Zar nemate vremena da odgovorite na njih?", dodao je Salah.

Salahov menadžer Rami Abas rekao je da su on i njegov klijent tražili garancije u vezi sa "dobrobiti" 26-godišnjeg fudbalera dok je s reprezentacijom i uveravanja da njegova prava neće ponovo biti prekršena.

"Što je dosta, dosta je", naveo je Abas.

Fudbalski savez Egipta saopštio je danas da će razmatrati Salahove zahtjeve. Jedan od čelnika Saveza Ahmed Megahed rekao je da je Salah kontaktiran 16. avgusta, nakon što je poslao poruku predsjedniku Saveza. On je dodao da svi zahtjevi moraju biti poslati kao zvanično pismo Savezu.



Predsjednik FS Egipta Hani Abu Reda rekao je da je Salahov menadžer poslao pismo, ali da je "rečnik bio neprimjeren i da ga je bilo teško prihvatiti". On je rekao da ga je Salahov menadžer pozvao da podnese ostavku ako ne prihvati fudbalerove zahtjeve.



Abu Reda je naveo da je Abas poslao novo pismo, kasno sinoć, ali bez prijetnji i poziva na ostavku.



"Savez razmatra Salahove zahtjeve koji uključuju i pružanje bezbjednosti dok je sa reprezentacijom, zaštita od neadekvatnih zahtjeva za fotografisanjem, izjava medijima i promotivnih nastupa. Neki od tih zahteva će biti prihvaćeni, ali neki neće. Mi potpuno brinemo o Salahu i njegovoj igri, pošto je on jedan od naših sinova", rekao je predsjednik Saveza.



Salahov tvit je masovno podijeljen u Egiptu, gdje se smatra herojem.



Spor je počeo u aprilu, kada je Salahova fotografija postavljena na avionu egipatske reprezentacije, što je obezbijedio zvanični sponzor državnog tima, egipatska telekomunikaciona mreža WE. Salah ima sponzorski ugovor sa rivalskom kompanijom Vodafon.



Ministar omladine i sporta Egipta tada je rekao da će svi Salahovi zahtjevi biti ispunjeni, a predsjednik Egipta Abdel Fatah el-Sisi naredio je da se sukob brzo riješi.



Salah bi trebalo da se javi u reprezentaciju u septembru, u kvalifikacijama za Afrički kup nacija, protiv Nigera.

