Salah Karijusu: Ostani jak, prijatelju

Napadač Liverpula Mohamed Salah stao je u zaštitu klupskog druga, golmana Lorisa Karijusa, koji je na meti žestokih kritika, pa čak i uvreda, od strane navijača i ljubitelja fudbala sa svih meridijana.

Stay strong Karius, it has happened to the best of players. Ignore those who hate.@LorisKarius