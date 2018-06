Salah: Ramos je odgovoran za najteži momenat u mojoj karijeri

Mohamed Salah je konačno odgovorio na provokacije Serhia Ramosa.

Španski defanzivac, kojeg mnogi krive da je namjerno povrijedio egipatskog fudbalera je proteklih dana obilježio štampu sa izjavama da je Salah mogao da nastavi utakmicu pod injekcijama.

"Ne znam šta da vam kažem, samo mogu da se nasmijem. Izgleda da me želi nasmijati, nakon što me rasplakao", rekao je Salah.

Egipćanin je okrenuo i na sam odnos sa Ramosom nakon finala.

"Jeste poslao mi je poruku, ali nikada mu nisam rekao da je ok to što je uradio. Al pošto zna sve neka mi odgovori da li ću igrati na Svjetskom prvenstvu. On je odgovoran za najteži momenat u mojoj karijeri. Kada sam pao odmah mi se u glavi pojavila činjenica da neću moći nastaviti utakmicu, a onda i Mundijal, šta ako ne budem spreman", kazao je najbolji strijelac Premijer lige.

Fudbaler Liverpula je rekao da će dati sve od sebe da zaigra na Mundijalu.

"Sada mogu da se krećem, ali još nije sigurno da li ću moći da igram. Egipat je posljednji put bio na Mundijalu prije 28 godina za nas je ovo veliki uspijeh", kazao je Salah.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (2 glasova)