"Šamar" Trampu: Majkl Džordan podržao Lebrona

Predsjednik SAD Donald Tramp uvrijedio je jednog od najboljeg košarkaša svih vremena Lebrona Džejmsa, koga je nazvao "glupim", u još jednoj u nizu kontroverznih objava na društvenim mrežama.

Tramp je u toj poruci pomenuo i Majkla Džordana, legendu i simbola košarke, kao i američkog i svjetskog sporta...

""Lebron Džejms je upravo intervjuisan od strane najglupljeg čovjeka na televiziji, Dona Limona. On je učinio da Lebron izgleda pametno, što nije lako uraditi. Sviđa mi se Majk", napisao je Tramp, aludiravši na čijoj je strani u debati ko je najbolji ikada Džejms ili Džordan.

Leteći Majkl nije se do sada uključivao u političko-sportska prepucavanja između Trampa i Džejmsa, ali je ovoga puta reagovao.

On je u izjavi za NBC, poručio:

"Podrška Lebronu. On radi velike stvari za zajednicu", naveo je Džordan.

NEW: Jordan sides with James over Trump tweet. NBA legend Michael Jordan tells NBC News through a spokesperson: "I support LJ. He’s doing an amazing job for his community.”