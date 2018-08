Serija A je u ekspanziji, potvrdio je to i ovaj prelazni rok. Najveći transfer u dosdašnjem toku je prelazak Kristijana Ronalda u Juventus za 112 miliona eura. Njegov dolazak uz četiri mjesta u Ligi šampiona su vratili Seriju A u vrh, ali plate igračima uveliko zaostaju za onima na Ostrvu.

I dok u Premijer ligi nijedna vedeta ne prima ispod 10 miliona eura godišnje, u Seriji A je samo CR7 dvocifren sa 31 milion godišnje plate. sa devet miliona prati ga Iguain...

Pogledajte listu najplaćenijih igrača u Italiji.

The players with the highest salary in the Italian league. (@Sport_Mediaset) pic.twitter.com/2uWZ1FAEIP