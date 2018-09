Samo Nebojša Gardašević do dvije pobjede u Bratislavi

Crnogorski džudisti bez medalje završili su nastup na Evropskom kupu u Bratislavi. U kategoriji do 81 kilogram, Nebojša Gardašević, upisao je dvije pobjede, a po jednu Novak Ostojić do 90 i Danilo Pantić do 100 kilograma.

Gardašević je na startu takmičenja pobijedio Milana Mihajlovića iz Srbije, u drugom je slavio protiv Mađara Barnabasa Beviza, dok je u trećem izgubio od Slovaka Filipa Stancela. Slovak je poražen u narednom kolu, čime je Gardaševiću zatvorio vrata repasaža.

Ostojić je u prvom kolu savladao Luku Novakovića iz Srbije, dok je u drugom izgubio od Ukrajinca Dmitrija Brežnjija.

Pantić je startovao pobjedom protiv Rusa Ibrahima Margijeva, ali je u drugom kolu izgubio od Poljaka Oleksija Lisjenka.

U trećem kolu zaustavljen je juče i Nikola Gardašević u kategoriji do 73 kilograma.

