Samo pobjeda ostavlja nadu

Da bi nastavile da se nadaju da mogu do vize za Evropsko prvenstvo, iako, realno, imaju samo teoretske šanse, odbojkašice Crne Gore, oslabljene neigranjem Ksenije Ivanović (zbog povrede koljena nije igrala ni u prethodnom meču), večeras u Fridrikštadu moraju da savladaju Norvešku, i to uz tri osvojena boda. To znači da ne smiju da izgube više od seta, iako bi maksimalna pobjeda bila najpoželjnija.

Svaki drugi scenario, poraz, pa i pobjeda od 3:2, značio bi, praktično, kraj svih nadanja, jer izabranice Dragana Nešića u posljednja dva kola, u januaru, gostuju Ukrajini, selekciji sa najvećim rejtingom u grupi, i Grčkoj, koja je imala iznenađujuće savršenu prvu polovinu kvalifikacija.

Naime, Grkinje su prve u grupi sa sve tri pobjede bez izgubljenog seta, Ukrajina je druga sa dvije pobjede i porazom, odnosno šest bodova, dok je Crna Gora treća sa pobjedom i dva maksinalna poraza.

"Nadamo da se ćemo meč i u Norveškoj riješiti u našu korist. Ujedno nam je to je i želja kako bismo pobjedom završimo prvi dio kvalifikacionih utakmica", kaže za “Vijesti” Tamara Roganović, tehničarka naše reprezentacije.

“Crvene” su jedini dosadašnji trijumf upisale protiv večerašnjeg rivala, u barskoj “Topolici”, sa 3:1, u meču u kojem su Norvežanke zamalo izborile i peti set, nakon vođstva domaćina od 2:0, pošto su imale tri vezane set lopte na 24:21, ali ih nijesu iskoristile, pa su Tanja Bokan i drugarice uspjele da stignu do sva tri boda…

"Što se tiče prvog meča, drago mi je da smo uzeli bodove pred našom publikom, ali nismo prikazale naše pravo lice tako da se nadamo da ćemo na sljedećoj utakmici podići nivo igre i riješiti maksimalnim rezultatom utakmicu u nasu korist", dodala je Roganovićeva.

Utakmica u Fridrikštadu počinje u 18 sati. U 19.30 sati igra se drugi meč u grupi, Grčka - Ukrajina.

