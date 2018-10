Šampanjac i prefinjeno vino: Kako je fudbal razdvojio nerazdvojive

Prije osam godina bili su tandem za budućnost brazilskog fudbala. Jedan bez drugog u Santosu nisu mogli...

Jedan je imao 18, drugi 20 godina...

Bili su najpopularniji fudbaleri u najfudbalskijoj zemlji svijeta, njihovi bilbordi su krasili ulice Rija, Sao Paula...

Javnost je željela da ih vidi na Mundijalu u Južnoj Africi 2010, ali je Dunga bio neumoljiv:

"Svjetsko prvenstvo ne služi za skupljanje iskustva. Da je tako, poveo bih svog sina", kazao je tadašnji selektor.

Mlađi je bio Nejmar, stariji Paulo Enrike Ganso...

Fudbalski putevi nekada najboljih prijatelja na terenu ponovo će se ukrstiti danas u zemlji svjetskih prvaka.

Ali, dok će svjetla pozornice, kao i svakog vikenda i uoči svake utakmice PSŽ-a, biti usmjerena ka Nejmaru, Ganso će u dresu skromnog Amijena pokušavati da vrati vrijeme unazad, ali možda i da se zapita gdje je pogriješio?

Krajem prve decenije 21. vijeka njih dvojica su bili lideri Santosa, kluba čiji navijači pamte tandeme Pele - Kutinjo, Pita - Žuari, Dijego Ribas - Robinjo...

Sada zvuči iznenađujuće, ali veća karijera predviđala se Gansu. On je bio taj koji je bio predodređen za slavu i bogatstvo - visok, elegantan, pametan u igri, klasična desetka... Decenijama, još od Sokratesa, Brazil je čekao da se pojavi neko ko zna da diktira tempo, ubrza ili uspori igru, baš onako kako odgovara timu...

Zvali su ga i “ljevonogi Zidan”...

Nejmar je, s druge strane, bio vižljasti dribler, mangup sa ulice, briljantan talenat, ali makar takvih igrača Brazilu nikada nije falilo...

"Nejmar je bio kao šampanjac - otvoriš ga i počne zabava. Ganso je bio kao prefinjeno vino, fantastičnog kvaliteta, diskretno, a opojno", slikovito ih je uporedio bivši predsjednik Santosa Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro.

Ganso, međutim, nije uspio da opravda očekivanja i epitete koje je dobijao, za razliku od mangupa Nejmara...

Miran i tih, nije želio odlazak u Evropu, već je 2012. godine iz Santosa prešao u Sao Paulo za 10 miliona eura.

Nejmar je godinu kasnije u glamuroznom transferu, zvanično vrijednom 53, a nezvanično 83 miliona eura, došao kod Mesijau Barselonu...

Gansova karijera u Sao Paulu bila je prožeta i povredama. Imao je dvije operacije koljena...

"To su hronične povrede, plašim se", kazao je Ribeiro.

"U najboljim danima karijere, povrede su ga sputale. Poslije njih nikada nije mogao da se opusti na terenu, izgubio je eleganciju".

I dok je Nejmar u Barsi sticao status superstara, Ganso se borio i sa samim sobom.

"Ponoviću hiljaditi put - da je imao malo sreće, bio bi jedan od najboljih veznih igrača svijeta. Nedostaje mi Ganso, kakvog, zapravo, nikada nisam vidio", rekao je Tostao, jedna od legendi brazilskog fudbala.

Tek prije dvije godine Ganso je prihvatio evropski izazov, stigao je u Sevilju na poziv Horhea Sampaolija.

Ostao je do prošlog ljeta, ali nije to bilo to - odigrao je u tom periodu svega 28 utakmica i postigao sedam golova.

Za to vrijeme, Nejmar je iz Barselone prešao u PSŽ za 222 miliona eura.

Njihov odnos je, međutim, ostao prisan. Ganso je bio kum na krštenju Nejmarovog sina Davija Luke, često su u kontaktu, dio odmora provode zajedno u Brazilu.

Putevi će im se ponovo sresti danas na Parku prinčeva, ali dvojica, nekada nerazdvojnih partnera na terenu, fudbalski nikada nisu bili dalji jedan od drugog.

