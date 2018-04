Šampioni: Podgorica slaviće cijela, Budućnost je prvi put najbolja

Budućnost je šampion ABA lige, kakva noć, kakvo slavlje.

U četvtom meču "plavi" su pobijedili Crvenu zvezdu 77:73.

Heroj je Nikola Ivanović, momak iz Podgorice, koji je u suzama dočekao kraj meča. Džoni je pogodio u odlučujućim trenucima, donio svom timu istorijski rezultat.

Nemanja Gordić je tokom cijelog meča nosio Budućnost, ali svi momci, stručni štab, svi zaslužuju duboki naklon.

Četvrta četvrtina

Gibson van ritma, ali pogađa jedno bacanje - 75:70.

Promašio je Enis za tri. Budućnost ima loptu i četiri razlike, 20 sekundi do kraja.

Ivanović krade loptu i pogađa - 72:70. Još jednom Ivanović 74:70.

Minut i 17 sekundi do kraja drame.

Minut i po do kraja. Budućnost skoro četiri minuta bez koša. Barović sa linije bacanja prekida seriju gostiju - 70:70.

Dobrić za tri, 68:70. Serija 7:0.

Ročesti za Omića - 68:67.

Tri minuta do kraja.

Ni Popović nije iskoristio oba penala - 68:63, na drugoj strani Feldin - 68:65.

Četvrti faul Gordića, problem za Budućnost. Omić je, međutim, promašio oba bacanja.

Ivanoviććććć - njemu posebno znači ovaj meč. Koš i bacanje - 67:62. Lesor je pogodio jedno, kao i Ivanović - 68:63.

Lazić je pogodio jedno bacanje, ali Lesor hvata loptu i novi faul. Francuz siguran - 64:62.

Promašaji na obje strane, Budućnost ne uspijeva da se odlijepi, da iskoristi dobru odbranu...

Gordić igra sjajno - 64:59.

Loše dodavanje Gibsona, Lazić smanjuje - 60:59, ali Popović ima petlju da uzvrati - 62:59.

Budućnost vodi 60:57, pred posljednjih 10 minuta. Zvezda je imala osam poena prednosti u tri navrata. Bilo je 49:41 za goste, a Gordić je držao Budućnost u igri.

Kada su mu se pridružili Barović, Ivanović i Popović, Budućnost je preokrenula.

Treća četvrtina

Dobar napad Budućnosti, trojka Ivanovića - 58:54, ali Ročesti iz teške pozicije - 58:57.

Još jednom Barović, uz faul - bio je precizan i sa penala, 55:54.

Budućnost je preko Barovića preokrenula, a Feldin trojkom vratio prednost gostima.

Važna trojka Popovića - 48:51.

Dobrić, pa nezadrživi Gordić - 45:51.

Samo je Gordić raspoložen u napadu, ima 14 poena, ali mora da dobije pomoć saigrača...

Omić za najveću prednost Zvezde -. 49:41.

Nesportski faul Gordića, možda i presudni trenuci meča. Omić je oba puta promašio, zatim dobio rampu, a Gordić iz tranzicije smanjio 41:44. Davidovac pogađa.

Loš period Budućnosti, slab šut, slaba organizacija igre, Zvezda bi mogla da se odlijepi.

Dobrić iz ugla za tri - 39:44.

Opet Gordić preuzima odgovornost, pogađa uz faul Lazića, i to četvrti. Iskoristio je i bacanje - 39:41.

Lazić pogađa trojku, pet razlike za Zvezdu - 36:41.

Dva poena prednosti za Zvezdu na poluvremenu - 38:36. Gosti su ofanzivnim skokom nadoknadili probleme u napadu, Budućnost izrazito loša sa linije bacanja 8-16.

Dva puta su plavi imali po sedam poena prednosti, ali Zvezda se vraćala, preko Feldina i Enisa...

Druga četvrtina

Gordić opet pogađa samo jedno bacanje - 36:38.

Feldin pogađa trojku, ponovo iz ofanzivnog skoka - 35:38.

Već osam skokova u napadu ima Zvezda, opet Lesor - 33:35, ali na drugoj strani Barović u seriji - 35:35.

Zvezda vodi 33:31, Budućnost loša sa penala - sedam od 14.

Gibson - 30:28. Enis za tri - 30:31, prvo vođstvo Zvezde.

Dobar je i Omić, opet sa poludistance - 28:26, pa još jednom iz reketa - 28:28.

Ročesti drži Zvezdu, koš uz faul, 28:24. Devet poena ima Amerikanac sa crnogorskim pasošem.

Uzvraća Budućnost - prvo Ivanović, pa Lendri, koji je ubacio drugu trojku, ponovo plus sedam - 28:21.

Loše igrači Budućnost izvode penale, Lendri je pogodio jedno - 23:21.

6:0 serija Zvezde - 22:21, Omić je zakucao u kontri. Tajm-aut Džikić.

Enis iz teške pozicije - 22:19.

Davidovac iz ofanzivnog skoka, i uz faul, ali nije iskoristio dodatno bacanje - 22:17.

Budućnost vodi 22:15 nakon prvih 10 minuta. Loš šut imaju igrači Zvezde, Budućnost kontroliše meč.

Prva četvrtina

Odlični Lendri u igri jedan na jedan sa Omićem - 22:15.

Ročesti drži Zvezdu, sedam poena - 18:12. I Janković pogađa trojku, samo je 18:15, ali Gordič prekida mini-seriju. Igra sa mnogo samopouzdanja Gordić.

Šehoviććććć za tri iz ugla - 16:9 za Budućnost.

Prvi poeni Feldina, odmah trojka - 11:9, a Šehović nakon lijepe akcije i asistencije Barovića - 13:9.

Gordić je pogodio jedno bacanje, a nakon ofanzivnog skoka Gibson za tri - 11:6. Druga trojka plavih.

Efektno Gordić - 7:4, Omić sa poludistance - 7:6.

Prvi koš iz igre poslije tri minuta, a Danilo Nikolić pogađa trojku.

Budućnost je pogodila sa linije bacanja, jedno Gordić, jedno Gibson.

Šet promašenih šuteva na startu.

Dolman je, ipak, u sastavu Budućnosti, iako je izgledalo da neće biti spreman.

Poznate su i startne petorke.

Košarkaši Budućnost Volija i Crvene zvezde odigraće četvrti, a možda i posljednji meč uzbudljivog finala plej-ofa ABA lige.

Budućnost vodi 2:1 u seriji, nakon sinoćnje dramatične pobjede 78:77 u prvom od dva duela u Morači.

Bilo je mnogo tenzija tokom dana, Nebojša Čović najavljivao da Zvezda neće igrati četvrtu utakmicu, zbog, kako je naveo, sudijske krađe, dok je iz Budućnosti poručeno da riječ o manipulacijama prvog čovjeka beogradskog kluba.

Igrači u crveno-bijelim dresovima izašli su na zagrijavanje oko 20 sati i bilo je jasno da nema ništa od skandoloznog završetka sezone.

