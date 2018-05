Sandra Perković srušila rekord Dijamantske lige

Sandra Perković je fenomenalno počela novu sezone Dijamantske lige. Na mitingu u Dohi, Hrvatica je pobijedila bacivši disk čak 71,38 metara, što je najbolji hitac u istoriji tog takmičenja.

Taj hitac je samo tri centimetra kraći od njenog ličnog rekorda i pola metra duži od dosadašnjeg rekorda Dijamantske lige, koji je takođe držala 27-godišnja Zagrepčanka.

Sandri Perković je to 39. pobjeda u Dijamantskoj ligi. Drugo i treće mjesto u Dohi pripalo je Kubankama, Jaime Peres (66,82) i Denihi Kabaljero (63,80).

