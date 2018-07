Sari: Srećan sam što dolazim u Čelsi

Novi trener Čelsija Mauricio Sari zahvalio je klubu iz Londona što mu je omogućio da dobije posao u Premijer ligi.

On je potpisao trogodišnji ugovor sa "plavcima".

"Veoma sam srećan što dolazim u Čelsi i Premijer ligu. To će biti uzbudljiv novi period u mojoj karijeri", rekao je Sari.

Sarije vodio Napoli sa kojim je dva puta bio drugi u Seriji A i jednom treći.

