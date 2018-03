Sautempton uručio otkaz Pelegrinu

Poraz od Njukasla u subotu bio je koban za menadžera Sautemptona Maurisija Pelegrina.

"Sveci" su večeras otpustili Pelegrina nakon što ekipa nije pobijedila u Premijer ligi još od 3. februara, ali i loše serije u kojoj je slavila samo jednom u u posljednjih 17 prvenstvenih utakmica.

It's all over for Mauricio Pellegrino.



Southampton have sacked their Argentine manager with eight games left of season.



More: https://t.co/iid7BUvqrb pic.twitter.com/LHb84mtJ94