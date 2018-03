Savković najbolji bokser

Bokser Podgorice, Stefan Savković, proglašen je za najboljeg boksera prvog turnira Crnogorske lige u uzrastu pionira, školaraca, juniora i mladih.

On je u kategoriji do 64 kilograma, u uzrastu mladih, pobijedio Stevana Sjekloću iz Budve (3:0).

Za najboljeg tehničara proglašen je Pavle Božović iz Budve, u uzrastu školaraca.

On je u kategoriji do 60 kilograama pobijedio Đorđa Smolovića iz BK Bijelo Polje (3:0).

Za najborbeniji par proglašeni su bjelopoljski juniori, Ajlan Kolić iz Feniksa i Darko Mrdović iz BK Bijelo Polje.

Borba je pripala Koliću, koji je slavio 3:0.

U konkurenciji pionira pobjede su ostvarili Jusuf Mekić (do 34, Feniks) i Filip Božović (do 40, Bijelo Polje), kod školaraca Miloš Vujović (do 52, Podgorica) i Miloš Bulatović (do 54, Bijelo Polje), a kod juniora Dimitrije Radojević (do 54, Podgorica) i Andrija Lambulić (do 70, Budva).

Pobjede su u konkurenciji mladih zabilježili Balša Božović (do 69, Budva) i Kristijan Drobnjak (do 81, Podgorica).

Organizator lige je Bokserski savez Crne Gore.

