Savo Milošević za Vijesti: Crna Gora me vratila fudbalu

Savo Milošević, simbol srpskog fudbala, veliki golgeter, dugogodišnji reprezentativac, sada je funkcioner Fudbalskog saveza Srbije.

U fudbalu, nakon sjajne karijere, ostao je zahvaljujući – Crnoj Gori.

Prije sedam godina bio je, doduše, kratko dio stručnog štaba naše selekcije...

“Da nije bilo poziva mojih prijatelja Branka Brnovića i Dejana Savićevića, pitanje je da li bih se uopšte vratio fudbalu. To je bila početak moje nove karijere. Zahvalan sam crnogorskom savezu jer me vratio u fudbalsku priču. Bio je to sjajan period, fenomenalno iskustvo. Imali smo odličan tim, igrali smo baraž za EURO protiv Češke... Zaista samo najljepša sjećanja me vežu za taj period”, kaže Milošević.

Crna Gora – Srbija, kako gledate na taj meč, da li bi mogao da dobije naziv istorijski?

“Očekivao sam da ćemo i ranije odigrati prijateljsku utakmicu, ali sada 'moramo' da se sastanemo. Jeste istorijski, ali, ipak, na drugačiji način u odnosu na mečeve koje smo igrali sa zemljama bivše Jugoslavije. Možda je bilo logičnije da sastanemo u prijateljskom duelu, ali se i ovaj meč može posmatrati tako. Liga nacija je novo takmičenje, koje, bar za sada, nije od velikog značaja, već, po mom mišljenju, ipak služi da se uigrava tim, a tek zatim da se eventualno plasiraš na veliko takmičenja. Na ovu utakmicu može da da se gleda kao na provjeru i za srpski i za crnogorski tim”.

Kakvu utakmicu očekujete?

“Znam iz iskustva kakav pristup imaju sve crnogorske selekcije kada igraju kod kuće. Naše mlađe selekcije sastajale su se dosta puta u prijateljskim susretima, koji su uvijek imali takmičarski motiv i uvijek su bile teške. Srbija je u prednosti, i zbog kvaliteta, a prije svega zbog fonda igrača i više opcija u svim linijama tima, ali Crna Gora uvijek skoncentriše dovoljno kvaliteta, a srčanost i borbenost nadoknade i neke nedostatke. Očekujem, dakle, izjednačen meč sa blagom prednošću za Srbiju, ali ako ne odgovorimo na borbenost Crne Gore, biće jako teško”.

Da li je Srbija favorit?

“Fudbal je timska igra, bez obzira koliko su neki igrači značajni za ekipu. Na kraju kolektiv presudi. Crna Gora je u posljednjih 5-6 godina često igrala bez najboljih igrača, a uspjevala da nadoknadi njihov izostanak. Ko god bude ili ne bude igrao, ne bih se opustio, jer nas čeka tim koji je miotivisan, koji ima kvalitet i koji će željeti dobar rezultat”.

Da li bi neriješen ishod bio pozitivan rezultat za crnogorski tim?

“To su kalkulacije. Nema razloga da Srbija ne proba da pobijedi – to je naš cilj i naša želja. Uradićemo sve da pobijedimo, ali ništa nije sigurno u fudbalu. Poslije neriješenog rezultata protiv Rumunije, nedostaje nam dobar rezultat na strani i želimo da do njega dođemo u Podgorici”.

Kakva je sada situacija u reprezentaciji Srbije. Bilo je nakon Mundijala i pred start Lige nacija dosta polemika, neki igrači, poput Milivojevića i Nastasića, kritikovali su selektora, izbor fudbalera. Koliko takve stvari mogu da poremete ekipu?

“Ne bih se bavio time. I igrači koji su 'sporni', koji su u posljednje vrijeme pričali o nekim stvarima, i izražavali ljutnju, sami su isticali da je atmosfera u ekipi fenomenalna. I budite sigurni da je tako”.

Šta je cilj Srbije u Ligi nacija – plasman na EURO, ili pripreme za kvalifikacije, podmlađivanje selekcije?

“Mislim da bi Ligu nacija trebalo da iskoristimo da uvedemo mlade momke u prvi tim, u ovom periodu tranzicije, ne podmlađivanja, jer taj termim ne volim. Imamo potrebu za mlađim igračima, a i ne vidim zašto fudbalere koji su u mlađim selekcijama pokazali da su u vrhu svjetskog i evropskog ne bismo promovisali u članove A reprezentacije, a zatim i probali da napravimo rezultat. Sada je fokus na mladim momcima i stvaranju homogenog tima, koji bi nam u budućnosti donio mnogo radosti”.

Ko je, po vama, najbolji igrač Srbije danas, a ko Crne Gore?

“Što se tiče Crne Gore - Stevan Jovetić bez sumnje. Ranije Mirko Vučinić, od kada on nije tu, Stevan je broj jedan”.

Koliko su povrede usporile Jovetića?

“On je fenomenalan momak, vaspitan, profesionalac... Žao mi je što možda nije imao karijeri kakvu je mogao. Uradio je dosta, igrao u velikim klubovima, pokazao talenat, a da su ga povrede zaobiošle mogao je da bude među najboljim evropskim fudbalerima. I njemu će sigurno ostati kao žal zbog toga, ali kapa dolje za sve što je uradio”.

Tumbaković je moj fudbalski otac

Sa Ljubišom Tumbakovićem ste sarađivali u Partizanu. Šta mislite o njemu, da li je njegovo iskustvo i fudbalsko znanje možda prednost Crne Gore u predstojećem meču?

“Više puta sam rekao da je Tumbaković i meni i mnogim drugim igračima fudbalski otac. On to zaista jeste u svakom smislu - i pedagoški, i stručno, i ljudski. On je bio naša zvijezda vodila, i danas je. Sigurno sam i subjektivan, ali mislim da nema dileme da je jedan od najboljih trenera na ovim prostorima. To dokazuje već 15 -20 godina. I od Crne Gore je napravio respektabilan i takmičarski timm, koji se ne plaši nikoga. Crna Gora često ima problem da sastavi ekipu, zbog malog fonda igrača, a često ne može ni da okupi najjači sastav. I zaista je teško boriti se u toj situaciji, znam to iz iskustva. Tumba nekako uspjeva u tome, ima fenomenalan ambijent u timu. Pomaže mu i iskustvo, napravio je ozbiljnu reprezentaciju. Mislim da je FSCG napravio pravi potez što je doveo takvog trenera”.

Mislite li da Crna Gora može do velikog takmičenja, bez obzira na sve limite?

“Od svega srca to želim i zbog saveza i zbog naroda. Crna Gora je fudbalska nacija, mala Crna Gora je dala veliki broj vrhunskih fudbalera, a i sada ih ima”.

Poruka navijačima - uživajte u meču

Kakvu atmosferu očekujete u Podgorici i narednog mjeseca u Beogradu?

“Pravu sportsku. Sjećam se gostovanja sa Partizanom u Podgorici. Utakmice jesu imale naboj, ali ništa više od toga”

Šta biste mogli da poručite ljubiteljima fudbala u Crnoj Gori i Srbiji pred ove utakmice?

“Uživajte u meču, neka pobijedi bolji”.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)