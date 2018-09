Sedam medalja za Montenegro stars u Bukureštu

Članica podgoričkog tekvondo kluba Montenegro stars, Jelena Peruničić osvojila je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Bukureštu.

Ona je do zlatnog odličja u konkurenciji juniora, u kategoriji do 46 kilograma, došla poslije tri pobjede.

Podgorički klub nastup na šampionatu završio je sa sedam medalja - jednom zlatnom, četiri srebrne i dvije bronzane.

Srebrne medalje osvojili su seniorke Nikolina Vlahović (do 67) i Teodora Mitrović (do 62), juniorka Anđela Rabrenović (do 63) i pionir Ognjen Komatina (do 39), dok su bronzani bili junior Vasilije Peruničić (do 68) i kadetkinja Andrea Komatina (do 47).

Tekvondo klub Montenegro stars sa devet takmičara nastupio je u sastavu reprezentacije Crne Gore u svim uzrastnim kategorijama.

Junior Arbon Zekaj (do 59) i pionir Vasilije Nestorović (do 36) eliminisani su u osmini finala prvog dana.

