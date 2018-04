Selektoru Đukiću krive „Vijesti” za sve probleme „lavova”

Prvi put nakon Evropskog prvenstva u Hrvatskoj, rukometaši Crne Gore su se okupili u Podgorici. Tim Dragana Đukića će tokom EHF nedjelje trenirati u glavnom gradu, a u petak i subotu će u Univerzitetskoj dvorani igrati dva prijateljska meča sa selekcijom Bosne i Hercegovine. Ti dueli će biti zagrijavanje za junski baraž za Svjetsko prvenstvo protiv Hrvatske.

U odnosu na šampionat Starog kontinenta, na spisku nema Rada Mijatovića i Igora Markovića, koji su se oprostili od nacionalnog tima (uz mogućnost da u baražu pomognu saigračima, ako bude neophodno), povrijeđenog Nebojše Simovića i bolesnih Vladana Lipovine i Miloša Vujovića. Nova imena u odnosu na Hrvatsku su mladi golmani Vuko Borilović i Danilo Mihaljević, zvanično najbolji mladi rukometaš Crne Gore, Aleksandar Bakić iz Komova, kao i Milan Popović, koji se vratio u nacionalni tim. Poslije gotovo tri godine, na spisku je i Branko Vujović, koji je bio dogovorio da igra za Poljsku, ali je odustao od toga, vjerovatno i zbog činjenice da selektor te zemlje više nije Talant Dujšebajev.

"Htjeli smo da provjerimo mladog golmana. Prvi izbor nam je bio Miljan Vujović, koji se u prethodnom periodu nije odazivao juniorskoj reprezentaciji. Više puta sam razgovarao sa njim i dobio odgovor da planira da u budućnosti brani za Sloveniju", rekao je Đukić na konferenciji za medije.

Opet nema Vuka Borozana, koji je selektoru saopštio da ne želi da igra za Crnu Goru.

"Obavijestio me je da u ovom trenutku ne vidi sebe u nacionalnom dresu, ali sam mu rekao da ću ponoviti poziv i insistirati da se nađe u junskom baražu sa nama. Boriću se za svakog igrača, a izuzetno sam zadovoljan što ćemo gledati Branka Vujovića sa nama. Borba je bila duga, ali se završila pozitivno".

Na pitanje „Vijesti” da li će utakmice sa BiH koristiti da pokuša da igra bez golmana, što je Crna Gora najmanje koristila na Evropskom prvenstvu, Đukić nije htio da odgovori direktno.

"Svako od nas trenera ima svoj način i možete da pišete svoje mišljenje o tome, ali vas molim da ne pišete neistine. Na taj način se ne borimo za najbolji sastav, a koliko se ja sjećam u posljednjih godinu i po smo se uvijek borili da najbolje što Crna Gora ima igra za ovu reprezentaciju. Moramo svi zajedno da budemo malo pažljiviji ako želimo da spominjani momci, a jedan od njih je i Vuko Borozan, budu tu i osjećaju ovu reprezentaciju kao svoju. Ako to je tako, onda nemam problem da vam kažem da li ćemo igrati sa sedam igrača ili sa šest kada je jedan isključen. Molim vas da se u javnom obraćanju bavimo samo istinom".

Zamoljen da pojasni šta nije istina u vezi Borozana, jer su „Vijesti” objavile zvanični policijski dokument da se povrijedio kada je pao preko bankine, Đukić je pokazao šta ga „žulja”:

"Mislim na druge navode koje ste vi objavili u vašim novinama, o oštećenju i insistiranju da se bude... Samo da vas obavijestim, nismo u Verdeu".

Na konstataciju da su „Vijesti” objavile zvanični dokument RSCG da su igrači tražili da im baza bude hotel „Verde” i dopise ekonoma Ranka Jankovića da je oštećen aparat za masažu i sportskog direktora reprezentacije Blaža Lisičića da nije vraćena oprema, Đukić je odgovorio:

"Taj zvanični dokument datira šest mjeseci prije toga. Dajte da govorimo o činjenicama i faktima. Nemam problem da o tome govorim ni javno ni tajno. Iza svakog od ovih momaka mogu da stanem. Prvo, taj Vuko Borozan nas je doveo na Evropsko prvenstvo. Da nije bilo njega, ne bismo bili na Evropskom prvenstvu. Za tog momka moramo da se borimo. Ako mislite da je to samo moj problem, onda nismo na istom zadatku, na istom putu", zaključio je Đukić.

Srpski stručnjak je u pravu, ali samo u jednoj stvari - nismo na istom zadatku, niti nam je to posao. Cilj nam je da otkrivamo istinu i da ukažemo na pogrešne stvari. Jedna od njih je i da igrači traže gdje će da budu smješteni i gdje će da igraju, jer to ne bi trebalo da ih zanima. Jedina naša „krivica” je što smo objavili zvanični dokument RSCG, zaveden 2. januara 2018. godine, u kojem igrači traže da im baza bude „Verde” i da igraju samo u Podgorici ili Nikšiću, kao i da imaju dovoljnu količinu opreme i dnevnice. Opreme koju nisu htjeli da vrate...

A o Borozanu i borbi za njega bi se moglo štošta reći. Nesporno je da je najbolji crnogorski igrač, ali se u odnosu sa njim prave greške za koje su najmanje krivi novinari. Uostalom, da nije bilo javnosti, možda bi cetinjski bombarder već igrao za Katar.

Đukić bi, uzgred, morao da bude malo pažljiviji zbog igrača koji mu se redovno odazivaju. Pored njega je bio Vasko Ševaljević, koji je bio heroj nekih prethodnih ciklusa, a uz njega i Miloš Božović, bez čijih šest golova u Rusiji „lavovi” ne bi stigli do Evropskog prvenstva. Ne bi i da nije bilo odbrana Rada Mijatovića, pogodaka Stefana Čavora, Vladana Lipovine, Miloša Vujovića, Marka Lasice..., beskompromisnog borca Nemanje Grbovića...

Stavljati jednog čovjeka iznad cijelog tima, ko god on bio, nije dobro. Uostalom, to se najbolje vidjelo u Hrvatskoj - Đukić je dozvolio da se priča o Borozanu oteže praktično do samog odlaska na Evropsko prvenstvo, iako je i prije priprema svakome bilo jasno da se neće pojaviti. I time je ponizio ostale igrače, jer je više pričao o nekome ko neće da dođe, nego o momcima koji su tu od prvog dana.

A bolje bi mu bilo da sebi i drugima objasni zašto mu je ekipa na duel sa Njemačkom otišla kao da igra protiv drim-tima, zašto se unaprijed predala i na kraju još i dobro prošla sa minus 13. A ta Njemačka je nakon Crne Gore savladala samo Češku, i to jedva, i šampionat završila na 9. mjestu...

Ševaljević: Cilj nam je da ispravimo greške

Novi kapiten „lavova”, Vasko Ševaljević, poručio je da ekipa mora da analizira greške koje je pravila na Evropskom prvenstvu i da pokuša da pobijedi u dva prijateljska meča sa BiH.

"Cilj nam je da ispravimo greške i da se spremamo za baraž sa Hrvatskom. Igramo sa BiH, ali mislimo o nama. Najbitnije je da napravimo koncept, odnosno da poboljšamo ono što smo stvarali sve ovo vrijeme otkada je selektor Đukić preuzeo reprezentaciju. Protiv Hrvatske će biti jako teško, jer na svakoj poziciji ima po dva-tri igrača iz vrhunskih klubova. Analiziraćemo Hrvate već sada, s obzirom na to da se lige kasno završavaju u Njemačkoj, Francuskoj i Mađarskoj i u junu će nam ostati jako malo dana za to", rekao je bek francuskog Tuluza.

Miloš Božović je ocijenio da se ekipa okuplja u malo opuštenijoj atmosferi nego obično.

"Utakmice sa BiH mogu da nam posluže za neke nove stvari ili da ispravimo greške koje smo pravili. Protiv Hrvatske u baražu će biti jako težak dvomeč, ali su takve utakmice naši specijaliteti i pokušaćemo da iznenadimo", obećao je 23-godišnji Budvanin.

