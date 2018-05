Seltiksi zaustavili Lebrona i deklasirali Klivlend

Boston je napravio prvi korak ka velikom finalu NBA lige. U prvom meču finalne serije Istoka deklasirao je Klivlend na svom parketu 108:83.

Pobjednik se znao nakon prvih 12 minuta, koje je domaćin završio sa 18 poena prednosti, na poluvremenu je bilo plus 26...

Ključ je bio u odbrani, kojom su Seltiksi zaustavili Lebrona Džejmsa.

Najdominantiji igrač današnjice upisao je svega 15 poena, uz šut iz igre 5-21, te čak sedam izgubljenih lopti. Bez Džejmsovog učinka, Klivlend je samo prosječna ekipa.

Boston je imao tri izuzetno raspoložena igrača. Džajlin Braun je ubacio 23 poena, Markus Moris 21, Al Horford 20.

Jaylen Brown getting it done on both ends!



61 | 35