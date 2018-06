Senzacija u Parizu: Ćekinato eliminisao Đokovića

Senzacija se dogodila – Marko Ćekinato eliminisao je Novaka Đokovića sa Rolan Garosa.

Italijanski teniser slavio je 3:1 u setovima (6:3, 7:6, 1:6, 7:6) i plasirao se u polufinale, a srpskom teniseru zadao još jedan težak udarac na putu povratka u vrh svjetskog tenisa. Iako je došao do četvrtfinala, Đoković je nakon Pariza još dalji od tog cilja...

Izgubio je od igrača koji do Rolan Garosa nije ostvario nijednu pobjedu na Grend slem turnirima, koji igra najbolji tenis u životu, ali koji ni u takvom izdanju „pravom“ i psihički spremnom Đokoviću ne bi mogao ništa...

Giant Killer! Marco Cecchinato takes out former champion Djokovic in a blockbuster match 6-3 7-6(4) 1-6 7-6(11). #RG18 pic.twitter.com/lNCX6BPves

To se posebno vidjelo u četvrtom setu, u kome je Đoković ispustio vođstvo 4:1, a u taj-brejku, kada se lomio meč, napravio četiri neiznuđene greške u situacijama iz kojih su se očekivali direktni poeni...

Ćekinato je furiozno otvorio meč, brzo poveo 1:0 u setovima, a kada je slavio u taj-brejku drugog, bilo je jasno da je iznenađenje na pomolu.

Agresivan je bio Italijan, shvatio je na pravi način ulogu autsajdera, odigrao opušteno, bez straha od greške. Đoković na momente na visokom nivou, ali uz mnogo grešaka, a često i nedovoljno samopouzdanja.

Opravdanje mogu da budu problemi sa vratom, zbog kojih je između prva dva seta tražio i pomoć fizioterapeuta.

Ćekinato nije izdržao ritam koji je uspostavio, pa je Đoković ubjedljivo dobio treći set (6:1), a u četvrtom vodio 4:1, imao tri brejk lopte za 5:1, servirao za set kod 5:3 i izgubio ga.

Tada je počela drama i najbolji tenis na meču. Ćekinato se borio za pobjedu života, a Đokovićeva "borba za život" .

U taj-brejku je Ćekinato poveo 3:0, osjetio miris pobjede, a došao na dva poena od najvećeg uspjeha u karijeri, kada je poveo 5:4, uoči dva svoja servisa...

Đoković je izjednačio, a Italijan stigao do meč lopte, nakon sjajne razmjene i iz forhend vinera.

Nije je iskoristio, jer je Srbin u velikom stilu izgradio poen, kojim je stigao do 6:6, nastavio dramu i borbu za „život“, a veliku nadu dobio još jednom majstorijom na mreži za 7:6.

Nije realizovao tri set lopte, Ćekinato je u najtežim trenucima odigrao sjajno, a imao je i sreće kod rezultata 9:8, jer je Đoković na ziceru udario lopticu ivicom reketa.

Italijanski teniser je zatim poveo 10:9, Đoković mirno spasio drugu meč loptu, da bi još jednom početničkom greškom dao rivalu i treću šansu - 11:10, pa četvrtu, ponovo nakon što je izbacio lopticu u aut - 12:11.

Toliko poklona nije moglo da prođe nekažnjeno - Ćekinato je sjajnim riternom riješio meč i napravio senzaciju Rolan Garosa.

Ćekinato je prvi Italijan u polufinalu Rolan Garosa još od 1978. godine.

1978 - Marco #Cecchinato is the first Italian to progress to the #RolandGarros semifinals since Corrado Barazzutti in 1978. History.