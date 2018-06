Serena i Curenko se povukle, Šarapova i Mugurusa bez borbe do okršaja u četvrtfinalu

Sportski svijet je čekao povratak starog i velikog teniskog rivalstva, ali od duela između Serene Vilijams i Marije Šarapove neće biti ništa.

Vilijams se povukla sa Rolan Garosa, zbog povrede ramena.

"Juče sam na meču dublova osjetila bol u ramenu. Nisam mogla da serviram, da napravim taj pokret. Sjutra idem na skener i tada ću znati da li ću biti spremna za Vimbldon", kazala je Serena.

It's official: @serenawilliams has pulled out of today's match against Maria #Sharapova due to injury.



Reportedly the problem is an arm injury - she was struggling on serve at the end of her doubles match yesterday.#RG18 pic.twitter.com/7aX9mUvX7o