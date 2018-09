Serena o scenama sa US opena: Muratoglu i ja nikada nismo imali signale...

Scene kada se Serena Vilijams u finalu US opena svađa sa sudijom Karlosom Ramosom i naziva ga lopovom obišle su svijet.

Čak su i bacile sjenku na prvu grend slem titulu mlade Naomi Osake, a poglavlje očigledno još nije zatvoreno.

Opet je progovorila Serena - nije pričala o Ramosu, ali jeste o svom treneru Patriku Muratogluu, koji je nakon finala priznao da je došlo do "koučinga" i da je s tribina davao savjete Amerikanki, što je zabranjeno.

"Jednostavno ne znam zašto je to rekao i o čemu je pričao. Pitala sam ga kasnije: Patriče, o kakvom "koučingu" pričamo? Nemamo signale, nikada ih nismo imali", kaže Serena i nastavlja:

"Rekao mi je da je pravio pokrete. To nema smisla i nije bio "koučing". Bila sam na drugoj strani terena i nisam ništa vidjela. Očigledno je to situacija koja je stvorila konfuziju, a ja sada pokušavam da sve to zaboravim i krenem dalje", dodala je legendarna Amerikanka.

Serena je tokom finala prvo dobila opomenu zbog "koučinga", kasnije je zbog bacanja reketa izgubila poen, a potom i gem kada je ušla u verbalni sukob sa sudijom Ramosom, kojem je između ostalog rekla i da bi radije izgubila nego pobijedila varajući.

Osvajačica 23 grend slem titule je sjutradan kažnjena sa 17 hiljada dolara zbof kršenja pravilnika.

