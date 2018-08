Serena Vilijams demonstrirala silu, povratak Azarenke

Američka teniserka, Serena Vilijams ostvarila je ubjeldjivu pobjedu na startu US Opena. Ona je prilično lako, nakon nepuna dva staa igre porazila Poljakinju Magdu Linet (6:4, 6:0).

Naredna rivalka Sereni Vilijams biće biti Karolina Vitheft, koja je takođe u dvija seta izbacila Karolinu Doleide (6:3, 7:6)

"Right now, I just feel like I'm on the road to getting better. I'm just going to be on that road until I get there."



