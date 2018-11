Serhio Ramos je pao na doping testu, slučaj zataškan?

Serhio Ramos je prošle godine pao na doping testu, ali slučaj nikad izašao u javnost - do danas, tvrdi njemački "Špigel" u nastavku afere "Football Leaks".

Njemački magazin posjeduje tajnu dokumentaciju, koja pokazuje da je 4. juna 2017. godine iz Velsa u laboratoriju u Sibersdorfu (Austrija) stigao uzorak urina fudbalera Reala, pod kodnim brojemn 3324822.

Uzorak je uzet noć prije finala Lige šampiona u Kardifu, između Reala i Juventusa, tvrdi "Špigel".

Bio je to uzorak Serhija Ramosa, tvrdi njemački list.

