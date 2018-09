Serhio Ramos: Modrić zaslužuje nagradu i dobiće je

Kapiten Reala i selkcije Španije, Serhio Ramos, otvoreno je podržao saigrača iz kluba, Hrvata Luku Modrića u borbi za naslov najkboljeg igrača godine.

"MIdrić zaslužuje nagradu i dobiće je. Tačno je d apostoje popularniji i izreklamiraniji igrači, ali Modrić je fudbaler koji je zaslužio naslov najboljeg u sezoni. Igrača ako on i nema mnogo i ako on bude laureat biću jednako srećan kao da sam je ja osvojio. Luka je uz to moj veliki prijatelj i srećan sam što igramo zajedno u Realu", kazao je Ramos.

On je i prošle godine kao kapiten glasao za najboljeg igrača i dao je najviše poena Modriću, pa Kristijanu Ronaldu koji je dobio priznanje. Prošle sezone su sva trojica igrala u istom klubu.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)