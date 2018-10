Serhio Ramos opet negativac: Nagazio Sterlinga bez lopte

Serhio Ramos je ponovo u centru pažnje - i ponovo u negativnom kontekstu.

Španac je izazvao bijes u Engleskoj, zbog starta nad Rahimom Sterlingom na sinoćnjoj utakmici u Sevilji.

Sudije nijesu vidjele incident, ali se na na snimku, koji kruži po društvenim mrežama, vidi se da je defanzivac i kapiten Španije prišao i nagazio dvostrukog strijelca Sterlinga, koji se nalazio u kaznenom prostoru Španije u sjedećem položaju.

„Šokantno” - opisao je incident Dejli Star.

Sergio Ramos doing a number on Raheem Sterling: the ultimate quandary for the ‘iz right Dejan’ crewpic.twitter.com/CucQirKS8P