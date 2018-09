Sigurni Juve, moćni Napoli, Pjatek je igrač o kome se priča u Italiji

Ništa novo u Seriji A - Juventus je sa pola snage ostvario i šesti vezani trijumf, a Napoli stigao do petog.

Juve je za 16 minuta završio posao protiv Bolonje - 2:0, golovima Dibale i Matuidija.

Napoli je bio još ubjedljiviji - 3:0 u duelu sa Parmom, uz dva gola Milika.

Kombinovani sastav Lacija je opravdao ulogu favorita u Udinama i upisao četvrtu pobjedu zaredom - bilo je 2:1.

Simone Inzagi je odmorio Sergeja Milinković-Savića, Lukasa Leivu, crnogorskog reprezentativca Adama Marušića, Ćiro Imobile je zaigrao tek u nastavku, ali to nije smetalo Rimljanima da upišu nova tri boda.

"Zebre" su pale u drugom poluvremenu - prvo je pogodio Aćerbi u 61. minutu nakon prekida i loše reakcije golmana domaćina Simonea Skufeta, a sve dileme oko pobjednika otklonio je Korea solo prodorom u 66.

Domaćin je, ipak, do kraja vjerovao, a fenomenalnim volejom mu je nadu dao Holanđanin Bram Najtink u 80.

Nakon dva poraza na startu (od Napolija, pa Juventusa) Lacio je u odličinoj seriji, a prije Udinezea je pobjeđivao Đenovu, Empoli i Frozinone, a ima i trijumf nad kiparskim Apolonom u Ligi Evrope.

Roma je bar na kratko ušla u mirnije vode, ubjedljivom pobjedom nad Frozinoneom - 4:0.

A igrač o kome se priča je 23-godišnji Poljak Krištof Pjatek, napadač Đenove. Pjatek je pogodio i duelu sa Kjevom, što je bio njegov šesti gol u isto toliko mečeva u prvenstvu.

Upisao je i četiri u Kupu Italije, i to na jednom meču, protiv Lećea, tako da je postao prvi igrač iz top 5 evropskih liga koji je stigao do brojke od 10 pogodaka u sezoni.

10 - Krzysztof #Piatek is the first player across the top-5 European leagues to score at least 10 goals in all competitions in 2018/19. Gunner.