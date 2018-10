Silovanje je gnusan zločin: Ronaldo shvatio da je situacija ozbiljna

Kristijanu Ronaldu je fudbal vjerovatno ovih dana u drugom planu, nakon što je policija Las Vegasa zvanično ponovo otvorila istragu protiv njega, zbog optužbi za silovanje.

Bivša manekenka Katrin Majorga (34) tvrdi da ju je Ronaldo 13. aprila 2009. silovao u apartmanu u hotelu u Las Vegasu, gdje je radila kao hostesa.

Ona je u intervjuu za njemački "Der Spiegel" detaljno ispričala svoju verziju priče, koja je "natjerala" policiju da reaguje.

Ronaldo je prije dva dana, uz osmjeh, na društvenim mrežama kazao da je riječ o "medijskoj konstrukciji ljudi, koji žele popularnost", ali je izgleda shvatio da je situacija veoma ozbiljna.

Portugalac je danas objavio saopštenje u kome "čvrsto demantuje optužbe".

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.