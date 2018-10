Simeone u čudu: Najteži poraz majstora taktike, odbrane i presinga

Borusija Dortmund je priredila fudbalsku noćnu moru majstoru taktike, presinga i odbrane - Dijegu Simeoneu.

"Milioneri" su na svom terenu potopili Atletiko 4:0 i nanijeli madridskom timu najteži poraz u eri argentinskog trenera.

Ćolo je vodio "kolćonerose" 391. put u karijeri i nikada ranije njegov tim nije izgubio meč sa četiri gola razlike.

This was the 391st match for Atlético Madrid under Diego Simeone, but the first in which they lose by at least a 4-goal margin. #BVBATM