Siti nemilosrdan protiv Hadersfilda, Junajted pao u Brajtonu

Start Premijer lige podsjeća na prošlu sezonu kada je Mančester siti bez problema, igrajući spektakularan fudbal, rušio sve rivale na Ostrvu.

"Građani" su u prva dva kola upisali isto toliko pobjeda, a u prvom meču na svom terenu su pokazali svu moć protiv Hadersfilda - bilo je 6:1, uz het-trik Serhija Aguera.

Opet je Siti stvorio veliki broj šansi, a trijumf je obezbijedio u periodu od 25. do 35. minuta kada su Aguero (dva puta) i Gabrijel Žezus donijeli velikih 3:0.

"Terijeri" su imali reakciju u finišu (pogodak Slovenca Jona Stankovića), ali je u nastavku opet sve bilo u znaku tima Pepa Gvardiole.

Upisao se i David Silva iz slobodnog udarca, a onda je Aguero kompletirao 9. het-trik u Premijer ligi.

