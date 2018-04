Siti pobijedio i čeka kiks Junajteda, Liverpul siguran, preokret Čelsija

Mančester siti je u gostima pobijedio Totenhem 3:1 i ponovo je na korak od titule.

Siti sada ima 87 bodova, 16 više od drugoplasiranog Mančester junajteda i već sjutra može i matematički da obezbijedi titulu u slučaju da Junajted ne pobijedi Vest Bromvič Albion.

Na drugoj strani, Totenhem je četvrti na tabeli sa 67 osvojenih bodova.

Golove za Siti postigli su Gabrijel Žezus u 22, Ilkaj Gundogan tri minuta kasnije i Rahim Sterling u 72. minutu. Strijelac jedinog pogotka za Totenhem bio je Kristijan Eriksen u 42. minutu.

Siti u narednom kolu Premijer lige dočekuje Svonsi, dok Totenhem gostuje Brajtonu.

Plasman u polufinale Lige šampiona dodatno je povećao samopouzdanje LIverpula, koji je bez problema izašao na kraj sa Bornmutom - 3:0.

Golovima Manea, Salaha i Firmina, "redsi" su stigli do 20. prvenstvene pobjede i 70 bodova, pa su sada na bod manje, ali i dvije utakmice više u odnosu na drugoplasirani Mančester junajted.

Čelsi je do 70. minuta gubio 2:0 na gostovanju Sautemptonu, ali je onda za samo osam minuta, do 78. minuta, preokrenuo i stigao do pobjede od 3:2, u prvom meču 34. kola Premijer lige.

Vodeći gol za Sautempton postigao je Dušan Tadić, što je njegov prvi gol od Boksing deja, Bednarek je udvostručio prednost za domaće u 60. minutu, ali je od 70. do 78. minuta Čelsi preokrenuo golovima Olivijea Žirua (prvi i treći) i Edena Azara (drugi gol).

Žiru je u igru ušao u 61. minutu, umjesto Alvara Morate.

"Plavci" su, tako, prekinuli niz od tri poraza na gostovanjima i sada imaju 60 bodova, i nalaze se na petom mjestu, sedam manje i meč više od Totenhema.

Sautempton na 18. mjestu sa 28 bodova, ostvario je samo jedan trijumf u posljednjih 20 mečeva.

Inače, bila je ovo peta uzastopna pobjeda "plavaca" nad ekipom sa južne obale Engleske, a nakon što u narednom kolu Sautempton bude gostovao Lesteru, a Čelsi ekipi Barnlija, isti rivali sudariće se na "Vembliju" u polufinalu FA kupa (22. april).

Takođe, to je bila tek druga Konteova pobjeda u Engleskoj nakon što je njegov tim gubio na poluvremenu, a takvih utakmica bilo je deset ukupno.

Kristal Palas je na svom terenu pobijedio Brajton 3:2, i osvojio važne bodove u borbi za opstanak.

Kristal Palas je poveo u petom minutu golom Vilfreda Zahe, a prednost je udvostručio Džejms Tomkins u 14. minutu. Glen Marej smanjio je zaostatak Brajtona u 18. minutu, a dva gola prednosti domaćima vratio je Zaha u 24. minutu. Konačan rezultat postavio je Hose Iskerdo u 34. minutu.

Kristal Palas je poslije osme pobjede 16. na tabeli sa 34 boda i nalazi se na šest bodova od Sautemptona koji je prvi ispod crte, u zoni ispadanja. Brajton, koji je pretrpio treći poraz u posljednje četiri utakmice, zauzima 13. mjesto na tabeli sa 35 bodova.

Hadersfild je kao domaćin pobijedio Votford sa 1:0, golom Toma Insa u prvom minutu nadoknade vremena. Hadersfild je 14. na tabeli sa 35 bodova, a Votford, koji je pretrpio 17. poraz u prvenstvu, zauzima 12. mjesto sa 37 bodova.

Barnli je nastavio niz dobrih rezultata pobjedom protiv Lestera od 2:1, a remijem 1:1 završena je utakmica Svonsija i Evertona....

Rezultati 34. kola

Sautempton - Čelsi 2:3

Tadić 21, Bednarek 60 - Žiru 70, 78, Azar 75.

Barnli - Lester 2:1

Vud 6, Long 9 - Vardi 72.

Kristal Palas - Brajton 3:2

Zaha 5, 24, Tomkins 14 - Marej 18, Iskjerdo 34.

Hadersfild - Votford 1:0

Ins 90+1.

Svonsi - Everton 1:1

Aju 71 - Noton (autogol) 43.

Liverpul - Bornmut 3:0

Mane 7, Salah 69, Firmino 90.

Totenhem - Mančester siti 1:3

Eriksen 42 - Žesus 22, Gundogan (penal) 25, Sterling 72.

Nedjelja: Njukasl - Arsenal (14.30), Mančester junajted - VBA (17). Ponedjeljak: Vest Hem - Stouk (21).

