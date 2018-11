Sjajna Budućnost srušila moćni CSKA!

Pobjeda nad Zvezdom u finalu ABA lige bila je najvažnija, a večeras je ostvarena najveća pobjeda u istoriji Budućnosti .- pao je CSKA, moćni ruski gigant, u spektakularnom meču.

Budućnost je utakmicu počela sa 0:11, imala 14 poena zaostatka na poluvremenu, a zatim 20 minuta igrala atomsku košarku, u nevjerovatnom ambijentu u Morači, nanijevši prvi poraz CSKA ove sezone.

Heroj - Danilo Nikolić zbog posljednjeg koša i četiri trojke, junaci su svi...

Erl Klark najefikasniji sa 18, Nemanja Gordić ubacio je 17 poena...

U gostujućem timu 19 Nanda de Koloa.

Četvrta četvrtina

Danilo Nikolić - 93:92, 5,4 sekunde do kraja.

Trojka Higinsa, pa Džeksona - 91:89. 1,43 do kraja.

Vodi Budućnost - prvi put, 2,57 do kraja - 86:84.

Četvrta trojka Danila Nikolića - 84:84, 3,41 do kraja.

Serija trojki - Nikolić, pa Higins, zatim Koti Klark - 77:79.

Namjeran faul Barovića, nakon propuštene šanse za vođstvo - kazna, trojka Rodrigesa.

Kakva trojka Danila Nikolića na isteku napada - 71:71.

Džoel Bolomboj za tri, ali vraća Koti Klark - 68:70.

Može li se dogoditi senzacija u Morači?

Kao u transu odigrala je Budućnost treću četvrtinu i prišla na samo dva poena - 65:67.

Treća četvrtina

Trans Budućnosti, trojke Gordića, Nikolića i Erla Klarka - 64:65.

Samo tri razlike, kakva podrška navijača u ovim trenucima - 58:61.

Budućnost je prišla na osam poena zaostatka, trojkom Gordića - 53:61, Morača "eksplodirala", a Itudis tražio tajm-aut...

Sa lakoćom igra Nando de Kolo, 15 poena ima Francuz, dobra igra Erla Klarka u trećem periodu, 12 poena ima Amerikanac - 50:61.

Odličan početak trećeg perioda - trojka Šehovića, pa poeni Gordića - 43:51.

Koš i dodatno bacanje pogodio je Erl Klark - 38:49.

Ubjedljiva prednost CSKA na poluvremenu - 49:35. Drugu četvrtinu gosti su dobili 28:18.

Nando de Kolo je ubacio 12 poena, ima i pet asistencija, Alek Piters devet...

Nikola Ivanović je najefikasniji u Budućnosti sa devet poena...

Druga četvrtina

Raste prednost gostiju - 44:27.

Opet mnogo lakih poena gostiju i maksimalnih 25:38, polovina 2. četvrtine.

Sve kažnjava CSKA, Hajns od koša do koša - 25:34.

Ćaćo Rodriges za tri - 24:32.

Trojka Nikole Ivanovića i faul Higinsa nakon šuta - 24:27.

Četiri poena Filipa Barovića, a gosti realizuju tri prva napada - 21:27.

Četiri poena prednosti za CSKA nakon deset minuta 21:17. Gosti su počeli meč sa 11:0, probudila se Budućnost, odigrala korektnu četvrtinu...

Prva četvrtina

Dobar napadački period "plavih" i sjajna atmosfera u Morači - 13:17.

Jedan promašaj imaju gosti, ali nije im ni bilo teško - Budućnost bez odbrane na startu, 11:17.

Foto: Filip Roganović

Još četiri laka poena za goste, a onda je Hajns probacio loptu kroz svoj obruč - poeni za Budućnost, prvi na meču, idu Šehoviću.

Moćan početak gostiju - trojka Pitersa, pa lagani poeni De Koloa i Haketa - 0:7.

Starting lineup for tonights game vs @cskabasket in 9th round of @EuroLeague 🔵⚪🏀 pic.twitter.com/73OJsyedg6 — KK Budućnost VOLI (@KKBuducnostVOLI) November 23, 2018

Pred košarkašima Budućnost Volija večeras je praktično nemoguća misija.

"Plavi" od 20 i 30 dočekuju CSKA iz Moskve, prvog favorita Evrolige, jedini tim koji do sada nema poraz u elitnom takmičenju.

"Armejci" su godinama u vrhu evropske košarke, imaju moćan sastav, pun talenta i klase, pokriven na svim pozicijama.

Budućnost je prije dva dana doživjela sedmi poraz, od drugog ruskog kluba - Himkija u Podmoskovlju...

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (8 glasova)