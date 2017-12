Sjajna rola Gibsona u drugom poluvremenu: Budućnost u Zagrebu savladala Cibonu

Aleksandar Džikić je bio u pravu kada je rekao da će se u narednom periodu osjetiti to što su, po povratku iz Minhena (i tijesnog poraza od Bajerna), njegovi igrači imali priliku da prvi put od 2. decembra odrade nekoliko dana treninga u svojoj dvorani, bez putovanja.

Nakon Igokee u ABA ligi i Litkabelisa u Evrokupu, košarkaši Budućnost Volija su večeras u Zagrebu savladali i Cibonu 93:87 (17:17, 22:23, 26:22, 28:25), u utakmici 14. kola regionalnog takmičenja.

THE END: @KKBuducnostVOLI jump back to the top of the standings with the road win in Zagreb over @kk_cibona! #ABALiga #BUDCIB pic.twitter.com/STETgB1LKi