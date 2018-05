Sjutra start EP u Novom Sadu, Crna Gora sa 19 takmičara

Crnu Goru će na Evropskom prvenstvu (EP) u Novom Sadu, od četvrtka do nedjelje, predstavljati 19 takmičara, 11 u pojedinačnoj konkurenciji i četiri tima, po dva u borbama i katama.

U borbama pojedinačno nastupiće Nenad Dulović (do 60), Mario Hodžić (do 67), Stefan Gojčević (do 75), Nikola Malović (do 84) i Almir Cecunanin (preko 84).

Ekipa će se takmičiti u sastavu Almir Cecunjanin, Luka Ivanović, Predrag Smolović, Vuk Popović, Nikola Malović, Mario Hodžić i Nenad Dulović.

U ženskoj konkurenciji pojedinačno boriće se Ana Drašković (do 55), Jelena Maksimović (do 61), Marina Raković (do 68) i Dragana Konjević (preko 68).

Ženski tim činiće Marina Raković, Jelena Maksimović, Dragana Konjević i Ksenija Rajović.

U katama pojedinačno nastupiće Vladimir Mijač i Biserka Radulović.

Muški tim činiće Vladimir Mijač, Mijat Vojvodić i Srđan Vuković, a ženski Biserka Radulović, Jovana Marić i Mia Roganović.

Bronzani sa prošlogodišnjeg šampionata u Izmitu, Mario Hodžić, kazao je da u Novom Sadu želi da napravi korak više i plasira se u finale.

“Biće teško, konkurencija je izuzetno jaka. Bez obzira na to došao sam po medalju i nadam se da ću je osvojiti. Radio sam naporno i sve podredio cilju da se u Novom Sadu čuje crnogorska himna. Ne predstavlja mi teret što sam jedan od aduta za medalju, već me to dodatno motiviše da ostvarim što bolji rezultat”, rekao je Hodžić agenciji MINA.

On je kazao da je svjestan težine zadatka, navodeći da će mu za finale biti potrebne najmanje četiri pobjede.

Hodžić nije želio da priča o povredi na posljednjem treningu, navodeći da su one sastavni dio borilačkog sporta kakav je karate.

“Ne želim da pričam o tome. Trenirao sam naporno i sve podredio medalji. Nadam se da ću uspjetii u tome. Neću dozvoliti da me ništa na tom putu omete”, kazao je Hodžić.

Radulović, koja je bila peta u Izmitu, kazala je da je odradila sve što je bilo u njenoj moći da šampionat u Novom Sadu dočeka maksimalno spremna.

“Ne znam je li suvišno reći koliko je rada iza mene posvećeno samo prvenstvu. Uprkos povredi stopala, prije mjesec, nastavila sam pripreme u punoj snazi. Dala sam sve od sebe i sad je pitanje sreće i dana. Svjesna sam koliko kockica treba da se složi da bi se napravio rezultat u katama”, kazala je Radulović.

Ona je naglasila da dobar nastup i plasman očekuje i u ekipnom dijelu u timu sa Miom Roganović i Jovanom Marić.

“One su, iako mlade, odradile sve što se od njih očekivalo”, kazala je Radulović.

Mijač, koji debituje na EP u pojedinačnom nastupu, kazao je da će dati sve od sebe da na najbolji mogući način odradim svoj nastup.

“Došao sam jako spreman i motivisan na šampionat, u pojedinačnj i ekipnoj konkurenciji. U ekipnom dijelu imamo velike šanse za što bolji plasman. Zajedno sa drugarima iz tima spremali smo se dobro. Obećavamo dobar nastup i nadam se da ćemo napraviti korak više nego prošle godine u Izmitu, kada smo bili peti”, kazao je MIjač.

Crnogorski karate u Novom Sadu predstavljaće i WKF sudija Veljko Brnović.

Sjutra, prvog takmičarskog dana na tatami će svi crnogorski predstavnici u pojedinačnoj konkurenciji, u katama i borbama.

Dan kasnije su na programu ekipni nastupi, dok su za subotu predviđeni mečevi za medalje u borbama i katama pojedinačno

U nedjelju će se za medalje boriti ekipe.

Šampionat Evrope, 53. po redu, okupio je 532 takmičara iz 44 države Evrope.

Crna Gora od sticanja nezavisnosti ima sedam evropskih seniorskih bronzanih medalja, a sa posljednjih šest šampionata vratila se sa odličjem.

Bronzana odličja osvajali su Marina Raković (2012, 2013. i 2015), Jelena Maksimović (2014), Dragana Konjević (2016), Mario Hodžić (2017) i ženski kata tim u sastavu Milena Milačić i sestre Tijana i Biserka Radulović (2007).

