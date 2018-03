Šok za Junajted i Murinja, Ben Jeder ušao i srušio "đavole", Džeko odveo Romu u četvrtfinale

Kakav šok na Old trafordu - golovima Višama ben Jedera, Sevilja je savladala Mančester junajted 2:1 i plasirala se u četvrtfinale.

Junajted je kažnjen za rezervisanu igru u oba meča, za igru u kojoj nije bilo inicijative i rizika ni na domaćem terenu, pred navijačima koji su željni velikih mečeva.

Sevilja je bila bolja u dvije utakmice, a džoker Vinćenca Montele heroj velike pobjede. Ben Jeder je ušao u igru u 72. minutu, a pet minuta kasnije već bio dvostruki strijelac.

Plasman u četvrtfinale izborila je Roma, pobjedom nad Šahtjorom, golom Edina Džeka.

Tok mečeva

91. minut - Ben Jeder je mogao do het-trika. Čista situacija, sam ispred De Hee, koga je loptom pogodio u nogu.

84. minut - Romelu Lukaku je smanjio, nakon kornera. Ima li nade za Junajted*?

Višam ben Jeder je postigao osam golova u LŠ ove sezone i drugi je strijelac, iza Ronalda.

U Rimu, Šahtjor ima gol minusa i igrača manje. Isključen Ordec. Roma vodi 1:0.

78. minut - Sevilja vodi 2:0 i opet Ben Jeder. Najniži igrač na terenu se sjajno snašao u petercu, De Hea probao da odbrani, ali nije spriječio loptu da pređe gol-liniju.

Junajtedu su potrebna dva gola.

74. minut - minut nakon što je ušao u igru, Višam ben Jeder je pogodio gol Junajteda. Precizan udarac sa 13-14 metara, nakon asistencije Sarabije. Sevilja na korak od četvrtfinala.

Ben Jeder je sada ofanzivna opcija Sevilje, ušao je umjesto Murijela.

63. minut - još jedna šansa za Romu. Opet Džeko, ovoga puta zamalo neprecizan.

Ušao je Pogba za Mančester, izašao Felaini.

52. minut - Roma vodi - Edin Džeko. Olimpiko je eksplodirao. Iznenada je Džeko iskoristio neopreznost odbrane Šahtjora, Strotman ga na vrijeme lansirao, a napadač Rome prevario Pjatova.

Roma ima rezultat za četvrtfinale.

52. minut - rasplamsalo se na Old trafordu. Lingard je nezgodno šutirao, lopta prošla kroz noge Lengleu, ali je Riko odbranio.

48. minut - sjajna situacija za Sevilju. Pukla je odbrana Junajteda, Korea je bio sam u šesnaestercu, ali ga je Bajli spriječio u posljednji čas. Argentinac je možda mogao i brže da reaguje.

Počela su druga poluvremena.

Nema golova u Mančesteru i Rimu nakon 45 minuta. Tvrdo, neizvjesno, bez mnogo uzbuđenja i šansi na oba meča...

38. minut - Junajted je konačno bio opasan. Felaini je oduzeo loptu, odigrao dupli pas sa Sančesom, šutirao iskosa sa lijeve strane, a Riko dobro zatvorio ugao.

27. minut - dobra akcija Sevilje, Murijel je ostao slobodan na lijevoj strani, imao solidnu poziciju za šut, ali nije bilo opasnosti za De Heu.

U Rimu je Šahtjor više sa loptom u nogama, ali gosti nisu probili odbranu Rome. Domaćinu, međutim, treba pobjeda...

Sevilja je zaprijetila preko Koree, nakon kornera Banege. Gosti su nakon početnog pritiska "đavola" smirili igru, čekaju šansu iz kontri, a mogli bi da imaju prostora...

Nema golova na "Old trafordu" i "Olimpiku".

Prva opasna akcija Junajteda, koja se završila nepreciznim udarcem Lukakua.

Počeli su mečevi u Mančesteru i Rimu.

Još dva učesnika četvrtfinala Lige šampiona biće poznata večeras.

Mjesto u vrhu elitnog takmičenja traži Mančester junajted, koji dočekuje Sevilju, nakon teško izvučenog remija bez golova na "Pishuanu".

Murinjo je izvršio dvije izmjene u odnosu na tim koji je u subotu savladao Liverpul 2:1.

Od početka igraju Felaini i Lingard. Pogba je na klupi.

Two changes for Manchester United as Marouane Fellaini & Jesse Lingard start at Old Trafford; Luis Muriel leads the line again for Sevilla...#UCL pic.twitter.com/tgJBlMuuLv