„Sokoli” lete u Rumuniju po novi podvig

Crnogorski fudbaleri lete danas u Rumuniju, na debitantski duel u Ligi nacija protiv Rumunije, sjutra veče pred praznim tribinama stadiona u Ploeštiju (20.45 po našem vremenu).

Povrede i otkazi važnih fudbalera nadvili su se nad našom selekcijom kao zla kob, cijele kratkotrajne pripreme porotekle su u “oplakivanju” Jovetića, Marušića, Vešovića i ostalih igrača, čiji su izostanci ozbiljno uzdrmali Tumbakovićev projekat u najmlađem Uefinom takmičenju.

Ima li ovakva, okrnjena Crna Gora dovoljno aduta da još jednom zaustavi Rumune, kao što je to uradila prije dvije godine u Klužu, ili da ih nadigra, kao što je uradila prije godinu u Podgorici?

"Navikli smo na probleme", ponovio je trener golmana Dragoje Leković rečenicu koja je minulih dana svakodnevno dolazila iz kampa reprezentacije.

"Ovdje sam preko osam godina i ne sjećam se da smo i u jednoj utakmici bili kompletni. Moramo da se adaptiramo na to, igrači koji su ovdje će pokazati umijeće i nadamo se pozitivnom rezultatu. Kada je selektor pravio spisak računao je na najbolje igrače, ako se desilo da su neki otpali zbog povreda, sigurno da ovi koji su tu nisu pozvani bez nekog razloga i kriterijuma. Da li će se praviti neke druge taktičke zamisli u odnosu na one koje je trebalo da budu, to ćemo još da vidimo", ocijenio je Leković.

Liga nacija je kratko, turnirsko takmičenje, od samo šest kola, gdje jedino prvoplasirana selekcija prelazi u viši rang (u narednom ciklusu to bi bila Liga B) i dobija šansu da se bori za plasman na Evropsko prvenstvo.

Jasno je, dakle, koliko je svaka utakmica rezultatski važna, a naročito početak. Samo tri dana nakon utakmice u Rumuniji, Crna Gora dočekuje Litvaniju pod Goricom.

"Rumuni su sada opasniji i agresivniji nego kada smo prije sa njima igrali. Imaju više igrača koji su spremni da postignu gol. Sa te strane su u prednosti u odnosu na tim iz prošlih kvalifikacija", dodao je Leković.

I bod u Rumuniji bio bi fantastičan rezultat za ovakvu, oslabljenu Crnu Goru, bez obzira što Rumuni, predvođeni novim selektorom Kozminom Kontrom, zbog kazne Uefe neće imati podršku sa tribina,.

"Na startu svakog meča nadate se pobjedi, ali kada igrate na ovom nivou ni bod nije loš na strani, jer računate da ćete istog rivala savladati kod kuće".

Osim Rumunije i Litvanije, u našoj grupi je i Srbija, prvi favorit.

"Kad bismo gledali učešće na Svjetskom prvenstvu, reklo bi se da je Srbija favorit. Rumunija je uvijek dobro prolazila u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Imamo i mi svoje kvalitete, a odlučiće nijanse", zaključio je Leković.

