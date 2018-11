"Sokoli" zatvaraju krug: Šta god da bude, utisak je pozitivan

Fudbalska reprezentacija Crne Gore večeras će protiv Rumunije (stadion pod Goricom, 20.45) zatvoriti drugi ciklus pod Ljubišom Tumbakovićem - zapravo, pola drugog ciklusa, kroz Ligu nacija, jer će druga polovina krenuti marta naredne godine, kroz redovne kvalifikacije za EP.

Tri su moguća epiloga duela sa “trikolorima sa Karpata”, dva imaju dijametralno suprotne efekte, ali šta god da se desi - osvojila Crna Gora drugo mjesto u grupi C4, ili ispala u Ligu D, što je takođe moguće - ishod utakmice sa Rumunima ne bi trebalo da dominantno utiče na utisak koji je ostavili “sokoli” u minula tri mjeseca, ali i kompletne tri godine, otkada je Tumbaković na kormilu nacionalnog tima.

"Moj stručni štab i ja pokušavamo da radimo na najbolji mogući način - maksimalno profesionalno. Ja bolje ne znam, a lijepo je ako to neko prepoznaje. Međutim, ja nisam zadovoljan onim što smo uradili u prethodne tri godine. Razloga ima i u spoljnjim faktorima - povredama, odsustvu važnih igrača...", kazao je Tumbaković pred posljednjih od šest duela u Ligi nacija.

Eventualnom pobjedom protiv Rumuna Crna Gora bi završila takmičenje u grupi C4 na drugom mjestu, iza Srbije, možda bi zaradila i alternativni način da se plasira na Evropsko prvenstvo (kroz plej-of Lige nacija ako se Srbija kvalifikuje kroz redovne kvalifikacije).

U ovakvim okolnostima, sa ovoliko povreda, i to glavnih fudbalera - počevši od prvog meča sa Rumunima u Ploeštiju, do večerašnjeg u Podgorici - bio bi to pravi podvig u malom, senzacija i nagrada za sve što su stučni štab i fudbaleri uradili u minulom periodu.

"Želimo da odigramo dobru utakmicu, da se borimo... To je naš primarni zadatak, a kombinacije i kalkulacije ostavljamo u drugi plan. Cilj nam je da se na pravi način suprotstavimo Rumuniji i da nađemo neku satisfakciju za ono što smo propustili protiv Srbije", dodao je Tumbaković.

Čudan je format takmičenja u Ligi nacija, za Crnu Goru možda i malo nepravedan, ali nije tako samo u našoj grupi.

Englezi su, recimo, pet minuta prije kraja meča sa Hrvatskom, kod rezultata 1:1, bili pred ispadanjem u Ligu B, a onda su pogotkom za 2:1 odletjeli na prvo mjesto i osvojili svoju grupu u Ligi A.

Zato ne bi bila katastrofa da Crna Gora - a moguće je - večeras ispadne u Ligu D, kao najgori od tri trećeplasirana tima, u vjerovatno najtežoj grupi Lige C.

Takvu mogućnost Tumbaković ne doživljava kao posebno psihološko opterećenje.

"Svaka utakmica ima psihološko opterećenje, tako i ova, jer svaka utakmica ima cilj. Došli smo u situaciju da večerašnja ima status odlučujuće, ali to je normalno u sportu. Samo je pitanje kako ćemo da se snađemo. Mi ćemo se truditi da držimo koncentraciju, što nismo imali u određenom dijelu meča u Beogradu.

Padove u igri, kakav se desio u finišu prvog dijela protiv Srbije, Tumbaković je opisao kao “tranziciju”.

"To je tranzicija, koja traje i koja će trajati, a zavisi i od igrača koji su u tom trenutku na terenu. Ovaj tim će da raste, to sam siguran...", zaključio je crnogorski selektor.

Ofanzivnije nego do sada

Crna Gora večeras igra četvrtu utakmicu protiv Rumunije pod Tumbakovićem. Do sada nije izgubila...

"Svaka utakmica sa Rumunijom je bila specifična. Prvu, u kvalifikacijama za SP 2018, odigrali smo korektno, bila je naša prva zajednička, a imali smo i malo sreće. Druga u Podgorici je bila najbolja do sada, ekipa nije dala šansu Rumuniji, pokazala je karakter, a opet smo dobili 1:0. U prethodnoj smo bili oslabljeni, a željeli smo pobjedu, zadovoljili se remijem. Sada moramo da pobijedimo, takvi su zahtjevi. Pripremićemo ekipu, ne nešto posebno, jer mi uvijek idemo na pobjedu, a postavka će biti daleko ofanzivnija nego do sada", kazao je Tumbaković.

Pod ofanzivnijim pristupom nego do sada najvjerovatnije se podrazumijeva igra sa dva špica - oporavljeni Fatos Bećiraj pridružiće se Stefanu Mugoši u vrhu napada.

Ivanić će najvjerovatnije biti vraćen u defanzivniji dio veznog reda, gdje će u paru sa Kosovićem organizovati igru,

Dakle, Petković na golu, Marušić, Kopitović, Simić i Vešović u posljednjoj liniji, Kosović, Ivanić, Janković i Jovović u veznom redu, te Mugoša i Bećiraj u napadu.

