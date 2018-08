Šou Fedora Žugića: Vunderkind iz Podgorice potvrdio klasu

Kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore savladala je danas Izrael 81:77 u meču drugog kola grupe A na Evropskom prvenstvu, a najmlađi igrač šampionata pokazao talenat i klasu.

Fedor Žugić će za mjesec i po napuniti 15 godina, godinu i po je mlađi od većine igrača koji nastupaju na šampionatu, a u duelu sa Izraelcima bio ubjedljivo najbolji igrač.

Meč je završio sa 29 poena, uz svega jedan promašaj iz igre (9-9 za dva, 2-3 za tri), a imao je i pet skokova, uz niz atraktivnih poteza, pa i zakucavanja.

Petar Pavlovic with the block, and Fedor Zugic with the dunk! Btw, did we mention that Zugic is 14? 😱 #FIBAU16Europe 🇲🇪



