Španci "blindirali" selektora: Lopetegi do 2020. godine

Selektor Španije Žulen Lopetegi produžio je ugovor sa Fudbalskim savezom Španije do 2020. godine, objavio je RFEF.

"Potpisali smo ugovor na još dvije godine", izjavio je predsjednik Saveza Luis Rubiales.

Lopetegi (51), bivši golman, sjeo je na klupu "furije" 2016, a SP u Rusiji će za njega kao seletora biti prvi veliki test.

"To će biti vrlo jednostavno, zbog velikog profesionalnog divljenja i poštovanja koje imamo prema Žulenu, kao i zbog njegovog rada i cijele njegove ekipe", objasnio je Rubiales.

On, međutim, nije precizirao je li ugovor produžen do početka ili do završetka Eura 2020.

