Španiji drama protiv Letonije, Litvanci osigurali vizu za SP

Košarkaši Španije su upisali sedmu pobjedu u kvalifikacijama za Mundobasket, došli na korak od plasmana na SP, ali i upisali trijumf koji bi mogao da pomogne Crnoj Gori.

"Crvena furija" je u Madridu bila bolja od Letonije (85:82) u meču koji se pretvorio u dramu posljednjih dvadesetak sekundi, iako ništa nije nagovještavalo takav finiš.

Španija je kontrolisala meč, u trećoj četvrtini imala i 18 poena prednosti, ali su Letonci 12 sekundi do kraja poenima Zakisa sa slobodnih bacanja poveli rezultatom 82:81.

Spasilac Španaca je bio Kino Kolom koji je u narednom napadu (5,4 sekunde do kraja) poentirao iz reketa i najavio trijumf, a onda i potpisao poenima iz penala...

Kolom je sa 18 koševa bio najbolji u timu Serđa Skariola, Pjer Oriola je upisao 15, a Havijer Beiran 14. Janis Strelnieks je bio najbolji u Letoniji sa 22 pogotka.

Letonija na drugom mjestu u grupi sada ima skor od pet pobjeda i tri remija.

Crna Gora je s utakmicom manje na tri trijumfa i četiri poraza.

A četvrta evropska reprezentacija (nakon Njemačke, Grčke i Češke) koja je izborila vizu za Svjetsko prvenstvo je Litvanija.

🇱🇹 Mantas Kalnietis for the... 🇨🇳!

(video by @FIBAWC)pic.twitter.com/S6Uhob8vQA