Spasojević bio daleko: Cunami zaustavio fudbal, kapiten ne zna gdje mu je brat

Snažan zemljotres i cunami na indonežanskom ostrvu Sulavezi odnijeli su preko 1.200 života, strah i panika danima se šire velikom zemljom, a spasilačke službe još tragaju za nestalima.

Crnogorski internacionalac Ilija Spasojević, od prošle godine reprezentativac Indonezije, bio je, srećom, daleko od kritičnog područja, ali i dovoljno blizu da osjeti svu strahotu nezapamćene tragedije...

"Nisam osjetio zemljotres, jer sam daleko, na Baliju, što je čak 5.000 kilometara vazdušne linije, čak je i druga vremenska zona. Ovo je ogromna zemlja, a informacije tako sporo stižu, ili ih gotovo nema, da sam za zemljotres prvo saznao od ljudi iz Crne Gore koji su me zvali", kaže Spasojević, aktuelni šampion Indonezije sa ekipom Bajankare, sada član Bali junajteda.

Daleko preko pet hiljada kilometara od mjesta tragedije, ali opet, na neki način, „u epicentru” događaja...

"Naravno da čujem šta se dešava, ne mogu da pobjegnem od toga, teške stvari su pogodile ljude, a događaju se i oko mene, u mom timu. Kapiten Bali junajteda još ne može da stupi u kontakt sa bratom i njegovom ženom, koji su u trenutku zemljotresa, kasnije i cunamija, bili baš na toj obali. Dva dana nije mogao ni da se poveže sa roditeljima, napokon je uspio, ali od brata mu za sada nema ni traga ni glasa. Ne trenira sa nama, krenuo je ka ostrvu Sulavezi da pokuša da ga nađe. Ne znamo je li uspio, ne znamo ni da li je stigao tamo".

Najveći problem su, priča Spasojević, prekinute telekomunikacione veze.

"I aerodrom je zatvoren, teško da postoji način da se sada dođe na to ostrvo, a najgore od svega je to što ne može da se uspostavi kontakt. Širi se panika i to sve otežava stvari", dodaje nekadašnji napadač Vojvodine i Sutjeske.

Indonezija, zemlja koja ima preko 17 hiljada ostrva, od kojih je naseljeno oko 6.000, poznata je kao izuzetno trusno područje, zemljotresi su česti, a razorni cunami je 2004. godine odnio preko 230 hiljada života.

"Prošlog mjeseca je bio zemljotres od 7,1 stepen Rihtera na ostrvu koje je blizu Balija, i toliko sam ga snažno osjetio da mogu samo da zamislim kako je sada bilo ljudima u epicentru zemljotresa od 7,7 stepeni. Čuo sam da ni fudbaler Persibe iz Džakarte, koja je lider na tabeli, ne zna šta mu je sa porodicom".

Fudbal u Indoneziji je stao, ali i prije zemljotresa i cunamija.

„Fudbalska tragedija” dogodila se prošle sedmice, kada su u velikom derbiju navijači Persije iz Džakarte na smrt pretukli jednog simpatizera rivalske Persibe nasred tribina.

Kako se ovakva tragedija nije dogodila prvi put, ministar sporta Indonezije je zatražio da se suspenduje prvenstvo, dok se ne završi istraga.

"Nije lako, fudbaleri su zbunjeni zbog svih dešavanja, ali nastojimo da se skoncentrišemo na fudbal. Treniramo i čekamo rasplet situacije, vjerujemo da će se prvenstvo nastaviti što prije", ističe Spasojević.

Nakon lošeg početka, Bali junajted vjeruje u titulu

Spasojević, nekadašnji mladi reprezentativac Crne Gore, fudbalska je zvijezda u Indoneziji, a naročito je to postao prošle sezone kada je dres Bajankare zamijenio rivalskim, Bali junajteda, a negdje uporedo je i debitovao za reprezentaciju Indonezije.

Ova sezona za sada je slabija nego prošlogodišnja, a 30-godišnji napadač se bori da sa Balijem odbrani titulu koju je osvojio sa Bajankarom prošle sezone.

"Počelo je loše i za ekipu i za mene, usporila me je povreda tetive, zbog toga sam propustio Azijske igre sa reprezentacijom Indonezije što mi je jako žao. Ipak, malo pomalo smo se vratili, trenutno smo treći na tabeli, imamo sedam bodova manje od Persiba, koji će možda biti kažnjen zbog navijača. Ništa još nije izgubljeno", ističe Spasojević, koji je postigao sedam golova na 19 utakmica ove sezone.

