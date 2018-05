Spektakl u Njujorku: "Hi-tech" Lomačenko izaziva Linaresa

Maj je često mjesec boksa, spektakularnih borbi na najvećem nivou i najvećoj sceni.

Peti mjesec 2018. godine obilježiće duel u Medison skver gardenu, koji će se održati u subotu veče, a u kome će se sastati Vasil Lomačenko i Horhe Linares, za titulu prvaka svijeta u lakoj kategoriji, WBA federacije.

Ukrajinac Lomačenko, tehnički jedan od najpotkovanijih boraca današnjice, stekao je status velike zvijezde, iako je imao samo 11 borbi u profi karijeri.

Razlog - bio je neprikosnoven u amaterskoj konkurenciji, osvajao je dvije zlatne olimpijske medalje, ima stil borbe, koji je kombinacija sovjetske škole i "modernog" boksa.

Već u trećoj borbi postao je prvak svijeta, u velteru, zatim osvojio pojas i u super-velteru, a sada je prešao u laku kategoriju baš da bi napao šampiona iz Venecuele, nesuđenog rivala našem Dejanu Zlatičaninu.

"Uvijek sam tražio izazove. Nisam mogao da nađem adekvatnog rivala lakšoj kategoriji, kada mi je promoter ponudio Linaresa. Poslije dvije sekunde sam pristao", rekao je 30-godišnji Lomačenko, čiji je nadimak "Hi-Tech".

Linares je mnogo iskusniji u profesionalnim vodama, ima već 47 borbi, od kojih je izgubio tri, ali posljedjnji poraz doživio prije skoro šest godina.

Od tada je vezao 13 pobjeda, dva puta pobjeđivao opasnog Britanca Entonija Krolu, rušio je i Luka Kempbela, a sada želi da pokaže da Lomačenko nije nepobjediv, kao što se misli.

"Ja nisam borac sa kakvim se on do sada borio. Znam da Lomačenko polako lomi rivala, natjera ih da se predaju. Ja sam drugačiji, ja ne odustajem. Opasan je, ima sjajan rad nogu, izuzetno se kreće, ali se ponavlja tokom borbe. To ga čini ranjivim. Imam iskustvo da pročitam njegovo kretanje i da ga ugrozim", rekao je 32-godišnji Venecuelanac, koji već 16 godina živi u Tokiju.

