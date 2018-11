Spoljna linija lijek za Baskijce

I da je stanje redovno - a nije, s obzirom na trenutak forme u kojem se nalaze, za košarkaše Budućnost Volija bi večerašnji meč sa Baskonijom (19 časova) predstavljao ogromno iskušenje, u pokušaju da se domognu prve pobjede u Evroligi, nakon šest poraza u isto koliko dosadašnjih mečeva.

Ovako, pred desetkovanim timom Aleksandra Džikića je novi veliki izazov, u kojem će svi igrači morati da daju i više od maksimuma da nadoknade izostanak nekoliko saigrača. U ekipi neće biti povrijeđenih Zorana Nikolića i Alekse Ilića, možda ni Alena Omića (na meču sa Mornarom se požalio na bol u peti), te Danila Nikolića (osjećao se loše nakon treninga u utorak)…

- U utorak veče nas je na treningu bilo deset, sa Starovlahom. Od šest centara bila su dvojica. Sead Šehović i Koti Klark su bili na četvorci, Erl Klark i Barović na petici. I tako smo se spremali za te neke njihove defanzivne varijante - kazao je Džikić.

Iako jedna od ekipa koja pretenduje da se nađe na fajnl-foru, čiji će biti domaćin u maju naredne godine, Baskonija u Podgoricu stiže za dvije pobjede u šest utakmica, protiv Žalgirisa i Darušafake.

- To je vrlo mobilna ekipa, sa veoma visokim igračima na centarskim pozicijama, što nama generalno, u odnosu na to ko je na terenu, manje ili više odgovara ili ne odgovara. Konkretno u ovom slučaju, kad nas ima manje, nije baš najsjajnija varijanta, zato što otežava igranje trojki na poziciji četiri, pošto tu poziciju pokrivaju Tornike Šengelija i Johan Vojtman, koji je visok 213 centimetara. Oni su dosta agresivni u odbrani, očekujemo da nas pritisnu tokom cijelog terena, jer su sigurno gledali neke od prethodnih utakmica. Pokušaćemo da to odradimo bolje nego na drugom mečevima - dodaje Džikić.

Osim što je jedina bez pobjede, Budućnost je najslabiji tim u Evroligi po broju postignutih poena po meču (64), sa procentom šuta za dva poena od svega 41,8 odsto. Pošto, na papiru, Baskonija u ovom duelu ima prednost u reketu, teško je i pomisliti da Budućnost može do pobjede ako ne bude bolje šutirala nego u prethodnim utakmicama.

- Generalno, Baskonija je dobar tim, kao i sve ekipe u Evroligi. Mi ćemo da izađemo na teren da se borimo i to može da se očekuje od nas. Vidjećemo kako bude išla utakmica, nikad se ne zna - istakao je trener “plavih”.

Filip Barović je kazao da je ekipa nakon pobjede u Baru radila na tome da ispravi greške iz meča sa Baranima i spremno dočeka duel sa Baskonijom. Međutim…

- Imamo dosta problema sa povredama u posljednje vrijeme, pa i otežano treniramo, ali svi momci koju su zdravi i spremni da izađu na teren daće 100 odsto da pokušamo da ostvarimo prvu pobjedu. Svaka ekipa u ovom takmičenju je dobra. Baskonija ima visoke centre, to je čini malo drugačijom od ostalih ekipa. Moramo da uđemo jako i sa dobrom energijom, da ispoštujemo prvo osnovne zadatke, a poslije i ostale stvari - rekao je Barović.

Centar Budućnosti je istakao da igrači sami sebi stvaraju pritisak.

- Stvarno želimo da pobijedimo, trudimo se i dajemo sve od sebe. Ima perioda kada to izgleda dobro, a nekada ne. Nama to najteže pada, ne treba niko da nam stvara pritisak nego što ga sami sebi stvaramo. Pritiska ima, takmičenje je teško, to smo znali i tu smo da se borimo sa tim. Pobjeda protiv Mornara je bitna, ABA liga je izuzetno bitna za nas. Atmosfera je uvijek bila dobra, samo što ne možemo uvijek da se smijemo i veselo ponašamo kad izgubimo. Mislim da sa atmosferom nikada nismo imali problema - dodao je Barović.

Džikić: Pojačanja biramo zajedno

Predsjednik Budućnost Volija Dragan Bokan je u ponedjeljak dao povjerenje Aleksandru Džikiću da nastavi posao na klupi Budućnosti, uz napomenu da čelnici kluba nisu zadovoljni ni njegovim radom, ni rezultatima, ni igrom. Na pitanje da li je takvu ocjenu doživio kao podršku, Džikić je odgovorio:

- Šta je drugo mogao da kaže? Šta je drugo nego podrška? - rekao je trener Budućnosti.

Između ostalog, Bokan je rekao da su svi igrači koji su stigli ljetos bili želja i zahtjev Džikića, i dodao da ih nisu dovodili ni on ni menadžer Miško Ražnatović, već da ih je birao Džikić:

- Jesam, i ove godine i prošle - kazao je Džikić, ali i dodao:

- Svi ih biramo zajedno…

Bokan je najavio nova pojačanja...

- Morate njega da pitate. Radimo nešto, ali se to, nažalost, izjalovilo. To što ste mislili da će da bude gotovo do petka, neće da bude. A kako stvari stoje, neće ni uopšte. Tržište dosta nezahvalno za ovaj nivo takmičenja. Nije problem dovesti igrača, već dovesti igrača koji može i hoće brzo da se uklopi, da prihvati da je dio tima, da nije doveden da bude spasilac. Treba naći igrača koji je pipnuo loptu od juna na ovamo, to je isto problem. Jedan od igrača nas je odbio, jer je rekao da mu geografski ne odgovaramo, eksplicitno. Prošle godine je bilo lakše, stranci su bili su posebni, a zbog mnogo razloga odlučili smo se za drugačija rješenja ove sezone. To zasada ne funkcioniše. To je kompleksna priča, ali je rano da se sada otvara. Vjerujem da ima ljudi koji vjeruju da je stanje apokaliptično - rekao je Džikić.

Povreda Ilića teže prirode?

Na pitanje da kakva je situacija sa povredom Alekse Ilića, koji je na utakmici sa Žalgirisom povrijedio ligamente koljena, Džikić je kazao:

- Nadam se da nije završio sezonu. On će otići po drugo, treće, peto mišljenje. Sve što možemo, mi ćemo da mu ponudimo, kao podršku i način da se pregleda. Ima scenario, mišljenje, opcija da je povreda velike težine. Ja nisam doktor, ne želim da dajem definitivne postavljene dijagnoze, i iznosim u javnost, da bih poslije morao da kažem ja nisam znao, nisam mislio. Sačekajte, sve će se brzo znati, nažalost će se znati vrlo brzo. Da je naivno, nije - rekao je Džikić.

2 puta su se sastali Budućnost i Baskonija (bivša Tau Keramika) u Evroligi, oba puta u sezoni 2002/2003, i u oba meča je slavio španski tim. U “Morači” je bilo 81:71 za goste, uz 18 poena Luisa Skole u pobjedničkom timu, te 29 poena Džona Brauna u podgoričkom sastavu. Tau Keramika je na svom terenu slavila 103:86, Andres Noćoni je predvodio domaći sastav sa 32 poena, kod gostiju su se istakli Aleksandar Pavlović i Dejan Milojević sa po 21 poenom

