Srbija nakon sedam godina pobijedila Francusku, Kolakovićev Iran poražen od Bugara

Nakon sedam godina, odbojkaši Srbije su savladali Francusku na velikom takmičenju, i na najbolji način otvorili drugu fazu takmičenja na Svjetskom prvenstvu u Bugarskoj i Italiji.

Izabranici Nikole Grbića su slavili sa 3:2, u prvom kolu Grupe H.

Serbia 🇷🇸 got a huge win over France 🇫🇷, in a dramatic five-set thriller 3-2 (22-25, 26-24, 25-20, 18-25, 18-16) in the Palace of Culture and Sports, in Varna.



Here are the highlights.



Stats and photos: https://t.co/3rZE63ENBM#FIVBMensWCH#volleyballWCHs#volleyball pic.twitter.com/0WgAgsaTQT — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 21, 2018

Srbiju je do pobjede vodio Aleksandar Atanasijević sa 38 poena, Uroš Kovačević je upisao 16, a Srećko Lisinac 12 poena. U redovima Francuske najbolji je bio Stefan Boje sa 34 poena.

"Važnost ove utakmice je u to i veća jer je njima ovo bila posljednja šansa da ostanu u igri za plasman među šest ekipa. Odigrali smo utakmicu srcem, bez obzira što u nekim situacijama zbog prevelike želje, nismo iskoristili neke prilike koje obično rješavamo... Da smo ih riješili ova utakmica bi i ranije bila gotova", rekao je selektor Srbije Nikola Grbić.

Srbija sada imaju pet pobjeda i poraz, dok Francuska ima skor od po tri pobjede i poraza.

Odbojkaši Srbije će u drugom kolu, u subotu od 16 časova, igrati protiv Argentine, koja je, u takođe, sjajnom meču porazila svjetskog šampiona, Poljsku sa 3:2, iako je u petom setu gubila 14:11.

Argentina 🇦🇷 made an incredible comeback after losing 11-14 in the tie-breaker with Poland 🇵🇱. An intense five-setter (16-25, 25-19, 25-23, 23-25, 16-14) in pool H in Varna!



Watch the highlights!



Match centre: https://t.co/S85TljYssW#FIVBMensWCH#volleyballWCHs#volleyball pic.twitter.com/e5vwTFtkgL — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 21, 2018

Bugarska je slavila 3:0 protiv Irana naše Igora Kolakovića i revanširala se Azijatima za poraz u prvo fazi takmičenja.

After winning with the hosting team in the First Round, Iran 🇮🇷 could not find the final solution to edge Bulgaria🇧🇬 despite surviving Bulgaria's 5 match points!



Check out finals stats, photos and reports: https://t.co/V1oR7rDMjy #volleyball #volleyballWCHs #FIVBMensWCH pic.twitter.com/dT96F6pwHg — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 21, 2018

Interesantno, jedino su mečevi u grupi H igrani u pet setova, u ostalim grupama su sigurne pobjede ostvarile Rusija, Italija, Brazil, Slovenija, dok su Sjedinjene Američke Države ispustile set protiv Kanade.

Druga runda - rezultati (1. kolo)

Grupa E (Milano, Italija)

Rusija - Holandija 3:0 (25:17, 25:16, 25:21)

Italija - Finska 3:0 (25:20, 25:18, 25:16)

Tabela: Italija 18, Rusija 13, Holandija 11, Finska 6.

Grupa F (Bolonja, Italija)

Brazil - Australija 3:0 (25:21, 25:22, 25:15)

Slovenija - Belgija 3:0 (28:26, 28:26, 25:19)

Tabela: Brazil 14, Slovenija 12, Belgija 10, Australija 7.

Grupa G (Sofija, Bugarska)

SAD - Kanada 3:1 (25:17, 25:14, 21:25, 25:17)

Bugarska - Iran 3:0 (25:19, 28:26, 26:24)

Tabela: SAD 16, Bugarska 12, Iran 11, Kanada 9.

Grupa H (Varna, Bugarska)

Srbija - Francuska 3:2 (22:25, 26:24, 25:20, 18:25, 18:16)

Argentina - Poljska 3:2 (16:25, 25:19, 25:23, 23:25, 16:14)

Tabela: Poljska 16, Srbija 14, Francuska 12, Argentina 8.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (3 glasova)