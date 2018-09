Srbija nemoćna protiv "karioka", Brazil za titulu sa Poljskom

Odbojkaši Brazila i Poljske boriće se za titulu na 19. Svjetsko+om prvenstvu, koje se održava u Bugarskoj i Italiji.

"Karioke" su danas u Torinu u polufinalu bile bolje od Srbije sa 3:0 (25:22, 25:21, 25:22).

Sa 19 osvojenih poena Brazil je predvodio Daglas Souza sa 11 osvojenih poeba, a poen manje na konto Brazila dodao je Lukas Satkamp.

U reprezentaciji Srbije najbolji poenter bio je Aleksandar Atanasijević koji je osvojio 16 poena, sa 14 ga je pratio Uroš Kovačević, a 10 je dodao Marko Ivović.

Brazil 🇧🇷 @volei left Serbia 🇷🇸 @ossrb not even a glimmer of hope, as they cruised past the Balkan side 3-0 (25-22, 25-21, 25-22) in the 1st semifinal of the #FIVBMensWCH, at Turin's Pala Alpitour.



Stats, photos and more: https://t.co/mxOZzYg5K9#volleyballWCHs#volleyball pic.twitter.com/OOKgrjbIF0