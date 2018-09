Srbija "pospremila" Italijane, Brazil nakon 0:2 do pobjede protiv Rusije

Odbojkaši Srbije i Brazila upisali su pobjede na startu treće faze takmičenja na Svjetskom prvenstvu u Bugarskoj i Italiji, koju u Torinu igra šest najboljih selekcija nakon prve dva kruga.

Mimo očekivanja, u dvorani "PalaAlpitur" pred 11.700 gledalaca, Srbija je lako i ubjedljivo "pospremila" domaću Italiju sa 3:0 (25:15, 25:20, 25:18), u prvom meču grupe J, i došla na korak od plasmana u polufinale SP.

Najefikasniji u pobjedničkoj ekipi bio je Aleksandar Atanasijević sa 19 poena, dok su po 10 upisali Nikola Kovačević, Srećko Lisinac i Marko Ivović.

U selekciji Italije istakao se Danijele Macone sa 11 poena.

Srbiji za plasman u polufinale fali samo set u duelu sa Poljskom (meč se igra u četvrtak u 20.30 sati), kojoj predstoji i meč sa Italijom (u petak u 21.15).

U još jednom klasiku svjetske odbojke, Brazil je nakon preokreta pobijedio Rusiju sa 3:2 (20:25, 21:25, 25:22, 25:23, 15:12).

Valas je sa 21 poenom predvodio Brazilce, na drugoj strani je bio najbolji Volkov sa 23 poena.

Brazil 🇧🇷 @volei blocks Russia 🇷🇺 @RusVolleyTeam as William leads astonishing comeback! A clash that gave the fans in Turin a taste of the final six: 3-2 for the Olympic champions.



Here are the highlights!https://t.co/h79UFy1sTL#FIVBMensWCH#volleyballWCHs#volleyball pic.twitter.com/4XdtdOjNNS